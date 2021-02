En esa misma intervención se levantó un acta por tenencia de droga y una denuncia por falta de respeto a los agentes, según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés.

También fueron propuestas para sanción 13 personas por no llevar mascarilla, cuatro por fumar sin distancia, otras cuatro por no respetar el toque de queda, y una más por saltarse el cierre perimetral. Además, fue denunciado un establecimiento del Camín de la Regata por no disponer las mesas a la distancia requerida.