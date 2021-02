Catedrático, investigador y defensor de la tele pública: así es José Manuel Pérez Tornero, nuevo presidente de RTVE

El currículum de José Manuel Pérez Tornero es extenso, pero quizá uno de sus mayores logros hasta la fecha haya sido conseguir poner de acuerdo a PSOE y PP para acordar, este mismo jueves, su nombramiento como nuevo presidente de RTVE.

Investigador, catedrático, con múltiples vínculos con entidades internacionales, es un convencido defensor de la televisión pública y de la función eductiva de ésta.

Como resumen rápido puede decirse que es el actual director del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es Catedrático de Periodismo.

Lleva muchos años vinculado a RTVE y a otras televisiones autonómicas como asesor (entre ellas Canal Sur y TV3), así como lo ha hecho para proyectos de canales temáticos privados.

En RTVE fue creador de la TV Educativa en TVE (RTVE y el Ministerio de Educación) y el promotor del espacio La Aventura del Saber, en los años 90, formato que ha llegado hasta nuestros días.

Otros espacios de RTVE en los que ha participado fueron El poder de la imagen, El milagro de la voz, El poder de la Televisión, El vuelo de la imaginación, La propaganda política o series documentales como Introducción a la música o Saber saber. Entre los programas culturales no documentales participó en Universidad de Verano, Experiencias educativas o Ágora.

Ha sido director, productor ejecutivo y guionista en diversos formatos de televisión y desarrolla proyectos de I+D+I en materia de Canales informativos de 24 horas.

Ha formado parte del comité directivo del grupo de programas educativos en la European Broadcasting Union EBU y ha sido director de proyectos, formación, dinamización en la Association International des Televisions Éducatives et de la Dècouverte (París).

Es además experto y consultor de la UNESCO y la Unión Europea en materia de servicio público de televisión y de alfabetización digital y mediática.

Forma parte como Advisor/Friend del International Steering Committee (ISC) de la Global Alliance for Partnership on Media and Information Literacy, promovida por la UNESCO.

Es Vicepresidente de Mentor / Media Literacy Association. Es autor de unos 20 libros y coeditor de los volúmenes El reto de la innovación de los informativos en la era digital y #MOJO. Manual de Periodismo Móvil.

También es miembro del comité organizador y del equipo de investigación del Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital (OI2) desde su creación.