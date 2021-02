Aproven 50 milions en crèdits per a empreses afectades per la pandèmia

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar ahir que el ple del Consell aprovarà demà l'última línia del Pla Resistir per a compensar als sectors afectats per la crisi i les restriccions, dotada amb 50 milions d'euros en crèdits participatius de l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a empreses “en situació límit”. Amb aquest últim pas ja estaran activats els més de 400 milions de totes les mesures de Resistir, va ressaltar Puig després de la comissió de seguiment de les ajudes.

L'objectiu de la nova línia de crèdits és intentar donar solvència a les companyies i “garantir la sobirania de les empreses valencianes que han de romandre amb accionariat propi”.

Puig va destacar que va en la línia del fons nacional d’11.000 milions que ha anunciat Pedro Sánchez per a “enfortir el sistema empresarial”. “En aquests moments que ja veiem la llum de l'esperança és fonamental que cap empresa viable caiga i cap ocupació es perda sempre que puguem donar cobertura suficient”, va reivindicar el president valencià.

D'altra banda, les Cambres de Comerç de la Comunitat han sol·licitat a la Generalitat que es “flexibilitzen” les mesures restrictives que afecten al comerç, al turisme, a l'hostaleria i a les activitats esportives d'acord amb els últims indicadors sanitaris de la pandèmia, que presenten una evolució a la baixa en l'autonomia.

En concret, el sector del comerç, que actualment té limitat el seu tancament a les 18.00 hores, va demanar ahir en una reunió amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que es permeta obrir fins a les 20.00 hores, que s'amplie l'aforament en interiors i terrasses, i que s'alce el tancament perimetral de les grans ciutats durant els caps de setmana.

Barceló es va comprometre a mantindre reunions periòdiques amb els representants del sector per a avançar en la desescalada. En eixe sentit, el Consell decidirà hui, en la comissió interdepartamental, si relaxa les restriccions.