Els hotelers preveuen una arribada “massiva” de turistes britànics

Els hotelers de la Comunitat es preparen per a una arribada “massiva” de turistes britànics a partir de maig. Així ho va assegurar ahir la patronal del sector Hosbec, que augura una reserva sense precedents de turistes britànics per a allotjar-se des de finals de la primavera i durant tot l'estiu, ja que el Regne Unit permetrà viatjar a partir de mitjan maig. De fet, calcula que aquesta setmana pot ser “la de més reserves en la història” per a la temporada alta.

Davant les bones perspectives del mercat britànic, després de l'anunci de Boris Johnson de permetre viatjar a partir del 17 de maig, Hosbec insisteix que les reserves seran per a tot l'estiu, inclòs setembre, i descarta preocupació pel cep d'aquest país.

“Hi ha ganes de venjar-se del virus, i per a venjar-se del virus no hi ha res millor que anar-se’n de vacances”, va reivindicar el seu president, Toni Mayor, després de reunir-se amb el president, Ximo Puig, i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

Per a la patronal, la desescalada ha d'anar sempre en funció de l'evolució sanitària, però confia que l'”espectacular” recuperació dels últims dies es mantinga per a salvar almenys la temporada d'estiu, ja que veu “complicat” tornar a viatjar per Setmana Santa, sense descartar-ho.

En aqueix sentit, insisteix que “cal esperar” per a veure què ocorre per Pasqua i confia que la Generalitat puga alçar llavors el tancament perimetral de la Comunitat davant la “baixada” de la pressió sanitària. Tot això, subratlla, “amb tot el respecte al virus, amb molta paciència i sense acceleracions improcedents”, amb la previsió de tornar a analitzar les dades dins de 15 dies per a “potser obrir una mica abans del que es preveu”. “Si obrim, seria amb moltíssima seguretat i amb certesa de mobilitat entre províncies i comunitats”, va garantir el representant dels hotelers.

Una de les propostes que ha traslladat al Consell és la que els turistes puguen allotjar-se en la Comunitat amb un certificat de reserva que servira de “salconduit” per a iniciar la desescalada de manera prudent, una cosa que permetria un “rastreig” de la planta d'allotjament i tindre a tots els clients controlats en lloc de l’“allau” que suposa viatjar a segones residències.

Segons Hosbec, les dues parts s'han emplaçat a estudiar aquesta mesura dins de dues setmanes.

Així mateix, en clau nacional, la patronal valenciana va apel·lar a la “sensibilitat” del Govern perquè veja la llum el fons que ahir va anunciar Pedro Sánchez de 11.000 milions a sectors com el turisme, un sector del qual part dels establiments porten “tancats des d'octubre de 2019 i més del 40% des de març”.

Una altra de les seues peticions és que Espanya accelere la represa de l’Imserso, com va anunciar la ministra Reyes Maroto, i “arribe a setembre amb els deures fets” per a duplicar la capacitat del programa i generar ocupació.

De cara al futur, Hosbec planteja que quan s'aconseguisca l'objectiu d'incidència acumulada de 50 casos per cada 100.000 habitants es cree una infraestructura de rastreig, aïllament i confinament per a “no entropessar amb la mateixa pedra” de l'estiu passat. “Si cal confinar un poble, que es faça de manera radical com a Austràlia o Nova Zelanda. Les mitges tintes no funcionen”, va reivindicar el seu president.

Però encara que és “difícil” fer previsions a mitjà termini, la patronal confia que les dades puguen donar “una alegria inesperada en els pròxims mesos”, després de la desacceleració de contagis tant en la Comunitat com en la resta d'Espanya. També espera que la vacunació siga massiva a partir d'abril per a donar confiança als turistes.

Rebutgen la cartilla de vacunació

La patronal valenciana del sector dels hotels també va mostrar ahir el seu rebuig a la possibilitat que el Regne Unit establisca una cartilla de vacunació perquè “no es pot discriminar la gent que està vacunada de la que no”. No obstant això, els hotelers sí que consideren que hauria d'establir-se un document universal per a poder viatjar amb l'aval de vacunes, PCR o altres tipus de test amb la finalitat d’”assegurar que tot aquell que puja a un avió està net de virus”.