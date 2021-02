Juan del Val desvela cómo vive el inminente debut como actriz de Nuria Roca y la mosquea: "Es insoportable"

Juan del Val explicó este miércoles en El hormiguerocómo está viviendo el inminente debut como actriz de su mujer, Nuria Roca, que se estrena el próximo sábado sobre las tablas del teatro con La Gran Depresión, obra que comparte con Antonia San Juan.

Durante la tertulia con Cristina Pardo y Tamara Falcó, la valenciana habló de su salto profesional a actriz, y dijo sentirse nerviosa por ello, ya que quiere que todo salga perfecto.

Algo que, parece, está afectando al resto de la familia, tal y como desveló, en uno de sus habituales piques, Juan del Val, marido de la valenciana. Para él, ver prepararse a Nuria para esta nueva aventura profesional está siendo "sorprendente", pero también "un poco insoportable".

Palabras que mosquearon a Roca, que lanzó una mirada fulminante sobre Del Val. Quizá por eso, este quiso matizar: "Ella está nerviosa, pero llevo viéndola hacer cosas 23 años, muy distintas, y siempre dice que lo lleva fatal y que no le sale. ¡Y es mentira!", señaló en apoyo a su mujer.

"Ella está nerviosa, pero llevo viéndola hacer cosas 23 años, muy distintas, y siempre dice que lo lleva fatal y que no le sale. ¡Y es mentira!"

"Me están ayudando mucho y estoy descubriendo muchas cosas de mí que no sabía ni que tenía", explicó Roca a Pablo Motos.

.@nuriarocagranel estrena este sábado con @antoniasanjusn la obra de teatro “La gran depresión” #NickyJamEHpic.twitter.com/0wH2vcAHya — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 24, 2021

Además, también desveló que el primer día de ensayos sobre las tablas del teatro donde harán la obra se confió, algo que pagó el segundo. "El primer día en Fuerteventura me subí al escenario y me vine muy arriba y me confié, pero hoy he fallado. ¡Pero saldrá bien!".