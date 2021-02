Tras una operación en las cervicales más larga y complicada de lo esperado, pero que salió bien, la periodista del corazón Lydia Lozano ha reaparecido en su programa, Sálvame, aunque por teléfono, pues aún tardará unas semanas en volver al trabajo.

La colaboradora aseguraba que la suya ha sido "una operación bastante complicada". "Me imagino que voy a tener muchos dolores porque cuando me he enterado cómo te operan… es que te cuelgan la cabeza con pesas", relataba con todo lujo de detalles a sus compañeros.

"El médico no entendía cómo aguantaba el dolor, estaba todo el rato tocándome los dedos, me ha enseñado el antes y el después con radiografías y no doy crédito de cómo lo tenía", decía Lozano, que tenía las cervicales "pegadas".

Le han recomendado que haga "vida normal", pero tendrá que intercalar al menos 30 minutos de paseo al día, además de la rehabilitación. En total, le han predicho unas tres semanas de baja, aunque ella aseguró que quiere volver antes al programa.

Por último, repetía una anécdota que ya se conoció con el primer parte médico: "Me ha puesto cosas entre cervical y cervical y me han estirado 1,5 cm", por lo que ahora es un poco más alta.