MAPA | Sanidad y las CC AA estudian relajar las medidas en Semana Santa: estas son las restricciones por regiones

La tercera ola continúa en descenso en España. Ello ha llevado a algunas Comunidades autónomas para comenzar a relajar sus restricciones, pese a la advertencia de Sanidad de que la incidencia acumulada en España está "por encima" de los objetivos marcados para pensar en rebajar "algunas de las medidas". Los casos de Covid en España mantienen un pronunciado descenso desde hace seis semanas, pero en algunas comunidades se aprecia en los últimos días que esta caída se ha "ralentizado".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llamado la atención sobre "la reducción de la velocidad del descenso" de los casos en algunos territorios, al mismo tiempo que ha afirmado que el Ministerio de Sanidad y las comunidades estudian ya qué se podrá hacer en Semana Santa, lo que apunta que no será suspendida como piden algunos partidos y han hecho algunos países.

Algunas autonomías ya han dado pasos para empezar a abrir la mano a la hostelería, las reuniones y la movilidad de sus ciudadanos como Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía o Madrid, que ha retrasado el toque de queda y el cierre de los bares.

De momento, éstas son las medidas que se han adoptado en cada región.

Mapa de restricciones por CC AA. Henar de Pedro

Andalucía

La Junta de Andalucía ha acordado reducir "de 14 a 7 días" las restricciones de la movilidad no esencial. Además, la revisión de la incidencia del virus en los municipios se hará una vez a la semana en lugar de dos como hasta ahora. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha señalado este martes que no se tomará ninguna medida de desescalada en la comunidad hasta que esté "totalmente consolidado" el control de la pandemia en la tercera ola, por lo que no se ampliarán los horarios de comercios y hostelería "a corto espacio de tiempo".

Por tanto, la comunidad seguirá cerrada perimetralmente y tiene prohibido los viajes entre provincias

Hostelería y comercio: el cierre comercial y de la hostelería se mantiene a las 18.00 horas, y las reuniones a cuatro personas como máximo.

Pero a partir de las 18:00 horas estará prohibido la venta de alcohol en cualquier establecimiento comercial hasta que constaten "que está todo claro y asentado" y que no hay ninguna subida que lleve a una posible cuarta ola en la comunidad.

Toque de queda: se mantiene a las 22.00 h, pero el Gobierno ha solicitado a los andaluces que "de forma solidaria y voluntaria" no salgan de casa más allá de las ocho de la tarde.

Aragón

El Gobierno de Aragón retrasará desde este viernes una hora el inicio del toque de queda, que quedará fijado a las once de la noche, y aumentará a seis personas el número máximo en reuniones sociales, aunque mantendrá el confinamiento perimetral de la ciudad de Teruel, de las tres provincias aragonesas y de toda la comunidad.

Así, a partir de este viernes, 26 de febrero, la ciudad de Teruel podrá abrir los interiores de los locales de hostelería, restauración y centros deportivos con un aforo del 30%, y podrá alargar hasta las 20.00 horas, de lunes a jueves, el cierre de los establecimientos no esenciales y hasta las 18.00 horas de viernes a domingo.

En la provincia de Zaragoza, por su parte, se amplían los horarios de las actividades no esenciales hasta las 20.00 horas todos los días (hasta ahora tenían que cerrar a las 18.00 horas los viernes, sábados y domingos).

Tanto en la provincia de Teruel, como en la de Zaragoza, que siguen en nivel de alerta 3 agravado, se mantienen los aforos vigentes en la actualidad: cultura y alimentación al 50%; comercio al 15%; juego al 30%; lugares de culto al 25 %; hostelería al 30 % en interior y al 50 % en exterior; y gimnasios al 30 %.

La provincia de Huesca, por otra parte, podrá extender las actividades hasta las diez de la noche o hasta su horario habitual. En esta provincia, el interior de la hostelería se mantiene al 30% y el exterior al 100 %. Al 25 % los lugares de culto; al 30 % los gimnasios y salones recreativos y de juego; al 50 % museos, cines, teatros; y a 10 personas más guía las actividades de turismo y de naturaleza.

Asturias

El Gobierno de Asturias ha decidido que Oviedo siga con las medidas restrictivas de máximo riesgo (4+) incluido el cierre perimetral. También se ha hecho lo propio con Carreño, que seguirá con las mismas medidas. En principio, Oviedo tenía esas medidas impuestas desde el 21 de enero, al igual que el municipio de Cangas del Narcea. Se habían prorrogado ya en una ocasión hasta el 17 de febrero y el cierre en Oviedo continuará otros 14 días. pero la decisión va a revisarse dentro de una semana. Aunque levanta el cierre en Cangas del Narcea a partir del jueves.

Además, mantiene el cierre perimetral autonómico y ha fijado el toque de queda entre las 22.00 y 6.00 horas. Las reuniones se limitan a un máximo de 6 personas y la hostelería -que solo puede atender en terrazas- y el comercio no admitirán clientes a partir de las 19.30 horas y deberán cerrar a las 20.00 horas (salvo entregas a domicilio).

Se suspende la actividad presencial de la enseñanza universitaria, incluida la realización de exámenes, y pide a la población "autoconfinamiento".

Baleares

El Govern balear ha comunicado que mantendrá el cierre completo de los bares y restaurantes durante dos semanas más para prevenir contagios de Covid. Sin cierre perimetral, aunque Ibiza y Formentera tienen restringida la entrada y salida. Mallorca, Ibiza y Formentera sólo se permiten reuniones familiares y sociales del mismo núcleo de convivencia tanto en espacios públicos como privados, como en el interior o exterior. En Menorca pueden reunirse hasta seis personas de dos núcleos de convivencia.

Este sábado concluía la vigencia de la última orden de clausura de los establecimientos de restauración, que afecta a Mallorca, Ibiza y Formentera y al interior de los locales de hostelería de Menorca, donde sí pueden abrir las terrazas con ocupación y horarios limitados.

Toque de queda: a las 22.00 horas (hasta las 6), y prohibidas las reuniones sociales entre no convivientes.

Comercio: los centros comerciales deberán cerrar si tienen más de 700 metros cuadrados de superficie en Mallorca y más de 400 en Ibiza, salvo en lo referido a la venta de artículos esenciales (alimentación y limpieza).

Deben cerrar los gimnasios y los spa de interior, y se mantiene aforo máximo de 30% en espectáculos culturales, con el consumo de alimentos y bebidas prohibido.

Pero se levanta la suspensión de las actividades extraescolares. Los cursos de aptitud profesional para conductores se podrán realizar en salas con un máximo de capacidad del 50% y un límite de 14 personas. Y se flexibilizan las salidas de las residencias de ancianos y centros de discapacitados. Si se está fuera más de 72 horas, se realizará una prueba diagnóstica en el momento del reingreso.

Canarias

Canarias ha prorrogado dos semanas más, hasta las 00.00 horas del domingo 28 de febrero, el control de pruebas Covid-19 a viajeros nacionales que lleguen a las islas.

La comunidad acordó establecer desde el 12 hasta 22 de febrero un toque de queda desde las 22.00 hasta las 6.00 horas en todas las islas, incluidas aquellas que están en semáforo verde (alerta 1) y no tenían ese límite.

Mantiene a todas las islas en los mismos niveles de alerta que ya tenían, con la excepción de Tenerife en la reducción del nivel de alerta 2 (semáforo ámbar) a nivel 1 (verde).

Cantabria

El Gobierno cántabro ha prorrogado el cierre del interior de la hostelería y restauración y los casinos y salas de juego hasta el 28 de febrero.

Mantiene el cierre perimetral con toque de queda entre las 22.00 y 06.00 horas, que queda prorrogada desde las 0:00 horas del 15 de febrero, durante un plazo de 30 días naturales, hasta las 0:00 horas del 17 de marzo de 2021.

El pasado 8 de febrero decidió no prorrogar el cierre perimetral, decretado el 28 de enero, de los municipios de Laredo, Colindres, Polanco y Cayón, donde, además, se ha permitido la apertura de la hostelería y el comercio no esencial. El máximo de personas en reuniones es de seis -salvo convivientes- y las grandes superficies comerciales están cerradas durante los fines de semana de manera indefinida.

Además, prohíbe el acceso de público a los eventos deportivos y reduce a un 33% el aforo en las actividades culturales.

Castilla Y León

Castilla y León ha anunciado este lunes que a partir del próximo viernes aliviará las restricciones por la COVID a las actividades no esenciales, como hostelería y comercio, al extender la hora de cierre de las 22.00 horas y a las 20.00, como está establecido actualmente. Sin embargo, prevé mantener el cierre perimetral de la comunidad hasta después de Semana Santa.

El toque de queda, a partir de las 20.00 h, fue suspendido por el Tribunal Supremo y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acata la sentencia decreto del estado de alarma que solo permite el toque de queda a partir de las 22.00 h y lo establece desde esta hora hasta las 6.00.

Se mantiene durante 14 días más la limitación de las reuniones a un máximo de cuatro personas en domicilios y el cierre en el interior de los establecimientos hosteleros, la clausura de gimnasios, centros comerciales y salas de apuestas.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha permitirá reabrir desde este viernes los establecimientos de hostelería hasta las 21:00 horas, al tiempo que volverán a abrir las grandes superficies comerciales y se permitirá la movilidad entre municipios y provincias de la comunidad, de la que solo se podrá salir por motivos justificados.

Las restricciones no se levantarán en tres municipios que no han bajado los contagios de coronavirus: Fuensalida, Torrijos y Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo.

Toque de queda; se mantiene a las diez de la noche, y las reuniones limitadas a seis personas.

Actividad cultural: podrán abrir, con un tercio de aforo, bibliotecas, museos y archivos, gimnasios y centros de ocio.

Hostelería: bares, restaurantes y demás establecimientos hosteleros abrirán con aforo de un tercio en el interior -sin que se pueda consumir en barra- y 50% en terrazas, con distancia de seguridad entre mesas.

Estos locales deberán contar con la app "Ocio responsable" para el registro de los clientes, que se tendrán que descargar el código QR con el objeto de estar registrados y facilitar el rastreo en caso de que se produjera un brote.

Los hoteles podrán abrir al 50% de capacidad con las zonas comunes al 25%; los mercadillos continuarán con un tercio de los puestos y una distancia de 4 metros entre ellos; y las grandes superficies, que podrán abrir un tercio del aforo.

Cataluña

La comunidad catalana ha pasado del confinamiento municipal al comarcal y también ha alargado una hora la apertura de la restauración en los dos turnos que actualmente están permitidos, el de almuerzo y el de comida. También pueden reabrir los gimnasios con aforo limitado. Y el toque de queda se mantiene de 22:00 a 06:00 horas.

Bares y restaurantes abren de 7.30 a 10.30 y de 13 a 16.30. Las medidas de aforo continúan igual.

Los comercios no esenciales quedan cerrados los fines de semana y, entre semana, pueden abrir aquellos que tengan menos de 400 metros.

Las librerías ya pueden abrir los fines de semana desde el sábado 13 de febrero. Permanecían cerradas esos días desde principios de enero , pero ahora ze les ha considerado como establecimiento cultural, lo que las "exime de las medidas de restricción que afectan al comercio".

En el comercio se mantienen las restricciones vigentes, en las que solo pueden abrir los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados de lunes a viernes -excepto los comercios esenciales que pueden abrir en fin de semana- y continúa la suspensión de la apertura de centros comerciales.

Las reuniones siguen limitadas a seis personas. La Conselleria de Salud de la Generalitat ha restablecido las salidas cortas -de uno o dos días- y los paseos al exterior de los usuarios de los centros residenciales. En las universidades, se permitirá una semipresencialidad en los primeros cursos.

También permite ahora retomar ciertas actividades sociales, como las actividades extraescolares y de deporte escolar, así como las de ocio educativo dirigidas a niños de educación infantil y primaria.

Comunidad Valenciana

El Ejecutivo valenciano ha decidido prorrogar todas las restricciones actuales hasta el 1 de marzo, con el objetivo de mantener la tendencia a la baja del virus que se atisba en los últimos días en la Comunidad Valenciana.

El cierre total de la hostelería. Los establecimientos podrán abrir para realizar servicio a domicilio o de recogida en local. El comercio no esencial cierra a las 18 horas; el toque de queda entre las 22 horas y las 6 de la mañana; el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana y el confinamiento de las dieciséis ciudades de la Comunitat de más de 50.000 habitantes los fines de semanas son las principales medidas vigentes.

Se prohíben las reuniones en espacios públicos entre más de dos personas no convivientes. En espacios privados, estas no podrán realizarse. Y el prosigue en el cierre de las instalaciones deportivas excepto para profesionales de competiciones estatales.

Extremadura

Extremadura volvió el pasado 19 de febrero a abrir la hostelería de 7.00 a 18.00 horas. Además, ha levantado el cierre perimetral de los municipios, a excepción de los de más de 3.000 vecinos con una incidencia superior a los 500 casos, 22 en la actualidad. El toque de queda se mantiene entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Hostelería: se permitirá la apertura de los establecimientos en horario continuado de 7.00 a 18.00 horas con un aforo del 40% en el interior y del 50% en las terrazas al aire libre, con una distancia de dos metros entre mesas. El uso de la mascarilla será obligatorio.

Comercio: reapertura de parques y centros comerciales con el horario vigente en la actualidad -de 10 a 18 horas de lunes a viernes y de 10 a 14 los sábados- y con un aforo del 30% tanto en los locales comerciales como en las zonas comunes.

Actividad cultural: se permitirán visitas a museos, salas de exposiciones, centros de interpretación y espacios patrimoniales con cita previa, un aforo del 40% y grupos no superiores a seis personas. Se permite también la apertura al público de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, en estos casos con un aforo del 30%.

Se permite la apertura de centros y clubes de baile en la modalidad de baile individual, si es en pareja con un conviviente y si es grupal sin contacto físico, con uso de mascarilla, aforo del 30% y horario de 7 a 18 horas.

Deportes: se prohíbe la celebración de competiciones y eventos deportivos salvo las oficiales federadas de ámbito nacional, y solo en localidades de más de 3.000 habitantes con una incidencia inferior a 500 casos se autoriza la apertura de los centros y espacios deportivos para la práctica de actividad física.

Galicia

Galicia reabrirá la hostelería de modo parcial a partir del próximo viernes, 26 de febrero, permitirá la movilidad entre localidades que estén en el mismo nivel de incidencia y también serán posibles las reuniones entre no convivientes, con un máximo de cuatro personas, en función de las zonas. Así, las áreas sanitarias de Lugo, Ourense, Santiago y Vigo, con una incidencia inferior a 250 casos por cada 100.000 habitantes y que suman 189 municipios y el 54% de la población, podrán reabrir la hostelería con un aforo del 30% en interior y del 50% en terrazas. Además, reabrirán los gimnasios y las piscinas

En cambio, en las zonas de A Coruña, Ferrol y Pontevedra y en otros 33 municipios, casi un 44% de la población, con una incidencia de entre 250 y 500 casos a catorce días por cada 100.000 habitantes, la hostelería solo podrá abrir en las terrazas, con un aforo del 50% y hasta las 18 horas, y los ciudadanos solo podrán moverse entre las localidades con esta misma incidencia de su misma área, no entre ellas.

En toda Galicia, además, podrán reabrir los centros comerciales los fines de semana, y el próximo 1 de marzo se retomarán las clases presenciales en las universidades y en centros formativos donde hasta ahora se impartían de modo virtual.

El toque de queda se mantiene desde las 22.00 a las 6.00 horas.

Madrid

Sin cierre perimetral. La Comunidad de Madrid ha retrasado el toque de queda, que pasa de las 22:00 a las 23:00 horas, y permite el cierre de la hostelería a esa misma hora en lugar de a las nueve, como ocurría hasta ahora. Eso sí, los bares y restaurantes no podrán admitir nuevos clientes a partir de las diez de la noche.

Ya la semana pasada se amplió el número de comensales en las mesas de terrazas, pasando de 4 a 6. No se prevén cambios en las reuniones entre no convivientes, que siguen prohibidas.

Las restricciones de movilidad afectan desde el lunes 22 de febrero a 25 zonas básicas de salud y en 8 núcleos urbanos de pequeñas localidades, áreas en las que viven 707.000 madrileños, el 11% de la población en la región

La Comunidad de Madrid permitirá a partir del martes que los mayores en las residencias puedan recibir visitas de un familiar hasta tres días a la semana y dará libertad de movimiento a aquellos usuarios que estén vacunados.

Murcia

La Región de Murcia ha comenzado a relajar algunas de las medidas para luchar contra el coronavirus. Por el momento, a partir de este miércoles, 24 de febrero, se ampliará a cuatro el número de personas no convivientes que pueden reunirse en todos los municipios de la comunidad.

Además, se anulará la suspensión de la actividad al servicio público a las 20.00 horas y se eliminarán las restricciones a la movilidad dentro del ámbito regional en todos los municipios salvo en los dos con mayor tasa de incidencia de COVID-19, Ulea y Alhama de Murcia, cuyas terrazas también deben permanecer cerradas.

Por ahora, el toque de queda se mantiene de 22.00 a 6.00 horas y permanece vigente el cierre perimetral autonómico.

La Rioja

La Rioja mantiene en vigor las medidas restrictivas previstas hasta el próximo 23 de febrero, Sigue el confinamiento perimetral de sus 174 municipios y el cierre de la actividad no esencial.

Además, ha suprimido cualquier tipo de reunión -antes limitadas a 4 personas-, salvo las unidades de convivientes y determinadas excepciones, y mantiene el toque de queda entre las 22 y las 6 horas.

Navarra

El Gobierno de Navarra prorrogará hasta el 25 de febrero, inclusive, las restricciones, que incluyen, entre otras, el cierre del interior de los establecimientos hosteleros, la limitación de reuniones en el ámbito privado a una unidad convivencial y el cierre perimetral de la Comunidad Foral.

Entre ellas figuran también la reducción de aforos en comercios y en distinto tipo de actividades y la prohibición de movilidad entre las 23:00 a 06:00 horas.

Continuará la prohibición de consumir en el interior de los establecimientos con licencia de bar especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes, mientras que las terrazas se mantienen abiertas al 100% de aforo.

Quedan excluidos de este cierre los comedores de hoteles y otro tipo de alojamientos, que podrán servir comidas únicamente a las personas que se encuentren alojadas en su establecimiento.

Con carácter excepcional, se podrá autorizar la apertura de los interiores de los establecimientos cuyos clientes sean trabajadores que realicen labores de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, y que los establecimientos se encuentren ubicados en estaciones de servicio o carretera.

En el caso del comercio, se mantiene el aforo del 50% en los establecimientos minoristas, mientras que en los centros comerciales se reduce al 30%, mismo porcentaje que regirá en lugares de culto y otras celebraciones religiosas.

País Vasco

Euskadi mantiene el confinamiento perimetral de la región, además de todos sus municipios. El toque de queda se aplica desde las 22.00 hasta las 6.00 horas y se limita a un máximo de cuatro personas los grupos sociales o familiares. Sin embargo, el Gobierno Vasco ya permite el desplazamiento a municipios colindantes para realizar actividades socio-económicas y deportivas al aire libre y contemplan más supuestos que permiten el desplazamiento entre localidades limítrofes.

Sin embargo, la principal novedad es la reapertura de bares y restaurantes en municipios dentro de zonas rojas de contagio. Una medida que había ordenado el Ejecutivo y que el pasado miércoles ha tumbado la justicia, al aceptar cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la petición de las asociaciones de hostelería de permitir reabrir.

Deberán tener un aforo del 40% en establecimientos comerciales de más de 150m2, y del 60% en los que cuenten con una superficie de hasta 150m2. Además, se prohíbe el el consumo en barra y deberán cerrar sus puertas a las 20 horas.

Reuniones de máximo cuatro personas.

Ceuta y Melilla

En Ceuta, el toque de queda nocturno es de 22 horas a 06.00 horas y la localidad española norteafricana está confinada perimetralmente. El número máximo de no convivientes que podrán reunirse en cualquier espacio público o privado es de dos, salvo que sean convivientes.

Seguirá en cuatro y el aforo máximo de los templos religiosos, en un tercio de su capacidad y siempre por debajo de 74 personas.

En Melilla, el toque de queda es a las 22.00 horas a 06.00 y se cierra toda la actividad económica -incluida la hostelería- a las 19.00 horas, salvo los establecimientos de alimentación, farmacias, gimnasios, gasolineras y educación que cerrarán a las 21,30 horas. Además, el cierre perimetral y las limitaciones de reuniones a solo convivientes siguen a la orden para evitar los contagios de coronavirus.