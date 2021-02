La negociación de los presupuestos entre PP, Cs y Vox se enquista y demora la aprobación de las cuentas de 2021

Sigue sin haber noticias de unos nuevos presupuestos para la Comunidad de Madrid. PP, Cs y Vox negocian desde hace semanas pero no llegan a cerrar un acuerdo para cerrar un borrador que las tres formaciones reconocen como vital para el futuro de la región.

Este jueves hace un mes que Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado comparecieron públicamente en la Puerta del Sol para anunciar que la coalición había cerrado un borrador. Ambos se congratularon de haber conseguido pactar unas cuentas que ayudarían a superar la crisis económica provocada por la pandemia. La presidenta y el vicepresidente calificaron las cuentas de "históricas", pero no dieron detalles de partidas y dotaciones aludiendo a que no eran definitivas. Lo acordado entre PP y Cs, esgrimieron, se iba a trasladar a Vox, su socio de investidura y partido clave para aprobar el proyecto de ley en la Asamblea de Madrid, para que hiciera sus aportaciones.

Desde entonces, nada concreto se ha sabido de esas negociaciones y el hecho de que el borrador continúe en el seno del Gobierno autonómico 30 días después hace pensar que no ha habido grandes avances. Fuentes del Gobierno regional aseguran a 20minutos que en las últimas cuatro semanas se han reunido en varias ocasiones con Vox para negociar, pero que la formación no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta.

Desde hace meses, la formación que en Madrid lidera Rocío Monasterio viene hablando de que quiere unos presupuestos con menos gasto político, ayudas directas para que familias, pymes y autónomos superen la crisis o más inversión en Educación y Sanidad. Pero a juzgar por las fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario, hasta el momento ninguna de ellas se habría expresado y cuantificado de forma "clara" y "explícita".

Tanto Díaz Ayuso como Aguado han lamentado en los últimos días que no se haya cerrado ya un acuerdo para poder iniciar la tramitación parlamentaria, que en todo caso se alargaría varias semanas. El vicepresidente llegó a decir este miércoles que el retraso "no depende del Gobierno de la Comunidad". "Hicimos los deberes", aseveró Aguado, para acto seguido solicitar a Vox que no priorice "los intereses partidistas al interés general de las familias y las empresas madrileñas".

La urgencia de un nuevo marco presupuestario tampoco es ajena a Vox. La formación quiere unas cuentas que reactiven la economía, pero su portavoz ha dicho en no pocas ocasiones que llevan dos años esperándolas y ahora que están sobre la mesa, quieren estudiar con detalle todas las partidas.

"Esto no es un contrato de adhesión (...) negociar con un partido que tiene los votos claves supone que también acepten nuestros planteamientos", señaló el martes Íñigo Henríquez de Luna. El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea confió en volver a sentarse esta semana con el Gobierno, una convocatoria que advirtió que tenía que partir de la Puerta del Sol, para avanzar en la negociación e imprimirle esa velocidad que todos ven necesaria pero que no acaba de llegar.