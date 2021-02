El Gobierno prohíbe las manifestaciones feministas del 8-M: "No ha lugar"

A una semana y media del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se empiezan a conocer detalles sobre cómo se desarrollará dicha jornada. Este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado en rueda de prensa que la celebración de las manifestaciones del 8-M "no ha lugar, lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana". Explicó que "la situación epidemiológica de nuestro país no lo permitiría ni se entendería" llevar a cabo estos actos.

"Por coherencia a la petición de la llamada a la responsabilidad [...] puesto que hemos pasado de riesgo ‘extremo’ a una situación de riesgo ‘alto’, lo que usted me está planteando no ha lugar", ha recalcado a la periodista que le ha preguntado por el asunto.

La ministra ha pronunciado estas palabras horas después de que el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, desvelase que en la capital estarán prohibidas las manifestaciones que congreguen a grupos de más de 500 personas, tal y como ha apuntado en una entrevista en Onda Madrid.

Será así, explicó Franco, porque es como lo establecen las recomendaciones de la Consejería de Sanidad madrileña. No obstante, lo más seguro es que en los próximos días se vayan dando a conocer con más claridad bajo qué límites se podrán celebrar las movilizaciones del 8-M. Lo que es prácticamente seguro es que las grandes mareas humanas que inundaron las arterias principales de las ciudades en las últimas ediciones no se repetirán este año debido a la pandemia.

El delegado del Gobierno en Madrid ha informado de que varias agrupaciones feministas ya han solicitado permiso para manifestarse el 8-M –no así los partidos políticos, de momento– y que hasta ahora han dado el visto bueno a todas porque cumplen con "los parámetros exigidos" respecto a las medidas sanitarias, tales como "mantener las distancias" y ser "manifestaciones de menos de 500 personas". "Lo que vamos a hacer para aquellas organizaciones que pretendan llevar a más personas el día 8 de marzo será hablar con ellas, pedirles que reflexionen, que busquen otras vías para manifestarse", ha explicado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha apostado por llevar a cabo las concentraciones del 8-M "de otra manera", pero no se ha mostrado tan convencido con que se permitan concentraciones de 500 personas: "A lo mejor desde el Gobierno también, aunque solo sea por una cuestión simbólica, se debería plantear otra forma de celebrar el 8 de marzo que no fuera mediante concentraciones en las calles. Porque todos sabemos lo difícil que es controlar a 500 personas, todos sabemos que no se mantienen las distancias de seguridad y todos sabemos que la aglomeración puede suponer un factor de transmisión", advirtió. Por ello, Almeida pidió "prudencia total y absoluta" a la ciudadanía.