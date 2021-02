Extremadura lleva un ritmo de vacunación "adecuado", con alrededor del 7% de la población inoculada

Así, ha apuntado que el Servicio Extremeño de Salud y sus profesionales han hecho sus tareas y, en una "actitud conservadora", la región sería capaz de poner a la semana más de 175.000 dosis.

"En estos momentos estamos trabajando intensamente por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España en conseguir las dosis necesarias para llegar a esa vacunación masiva", ha remarcado Vergeles este miércoles en rueda de prensa.

En este sentido, el consejero extremeño ha dado a conocer que, con datos consolidados a este pasado martes, Extremadura ha puesto 98.780 dosis, más de un 90 por ciento de las que han llegado, aunque, como ha recordado, siempre se va a guardar un pequeña reserva por si ocurre un ruptura de stock para así poder disponer de la segunda dosis.

También, desde que se inició la campaña de vacunación, se ha vacunado a más de 60.400 extremeños y más de 38.000 de ellos tienen con la pauta de vacunación completa.

En esta línea, ha recalcado que el porcentaje de rechazo en Extremadura ha sido de 632 personas, menos del 1,2 por ciento, y, en esto momentos, ha dicho el consejero, se podría afirmar que alrededor del 7 por ciento de la población extremeña susceptible de ser vacunada lo está.

Asimismo, y preguntado por si Extremadura baraja establecer que la vacunación sea obligatoria, el consejero ha destacado que la población extremeña siempre ha sido "muy receptiva" en cuanto al fenómeno de la vacunación.

Así, ha expuesto que las coberturas de la vacuna de la gripe son en la región de las más altas del país, con un índice de rechazo muy bajo, por lo que no cree que sea "necesario" adoptar" ninguna medida de esas características.

Por otro lado, ha incidido en el que hecho de que es un acuerdo de "todo el Sistema Nacional de Salud" que la vacuna no sea obligatoria, por lo que Extremadura seguirá siendo "respetuosa" con dicho acuerdo, aunque ha abogado por hacer "todos los esfuerzos" informativos para que la gente se vacune.

Asimismo, el consejero ha extremeño ha indicado que la comunidad de Galicia "no innova", ya que introduce en su ley el hecho de la vacunación de forma específica como una de las medidas preventivas, pero, como ha recalcado, la vacunación "siempre ha sido una medida preventiva".

"No lo entendemos como una innovación en cuanto a la normativa. No entendemos que haya criterio de necesidad, no entendemos que en estos momentos haya un consenso por parte del Sistema Nacional de Salud para hacer la vacunación obligatoria y, en tercer lugar, creo que lo único que hace la ley de la comunidad autónoma de Galicia, con todos los respetos, es listar las actividades preventivas, donde le otorga una categoría importante, dentro de las actividades preventivas, a la vacunación", ha apuntado.

Finalmente, y preguntado por el retraso en el suministro de las vacunas de AstraZeneca, Vergeles ha considerado que es una "mala noticia" para el proceso de vacunación que, en el caso de Extremadura puede llevar a un retraso de "un par de semanas" a la hora de vacunar a determinados grupos, pero no a las segundas dosis por el "principio de precaución" que ha seguido la comunidad.

También y preguntado por una posible séptima dosis de la vacuna de Pfizer, el consejero extremeño ha indicado que no hay ninguna autorización para su administración.

"De lo que estamos seguros es que estamos consiguiendo en la mayoría de nuestros viales la sexta dosis y esa es la mejor noticia para los extremeños y las extremeñas", ha apuntado.