El nou Bo 10 dels autobusos metropolitans de València començarà a funcionar l'1 de març

Els usuaris dels autobusos metropolitans, és a dir, els que connecten les localitats de l'àrea d'influència de València, podran utilitzar a partir del pròxim dilluns, 1 de març, un nou títol multiviatge. Es tracta d'un Bo 10, similar als de l'EMT o Metrovalencia, que suposarà un estalvi del 30% en el preu del trajecte i reduirà l'ús dels diners en efectiu.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha presentat aquest dimecres aquest nou títol a Alaquàs, acompanyat per l'alcalde de la localitat, Toni Saura, la secretària autonòmica María Pérez i el director de l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), Manuel Martínez.

España ha afirmat que aquest bo es traduirà en una millora del transport en l'àrea metropolitana i un "important estalvi per als ciutadans i ciutadanes, un incentiu per a usar el transport públic i recuperar la confiança en el transport de la Generalitat sempre en col·laboració els ajuntaments".

Aquest nou Bo 10 serà vàlid per a la xarxa de MetroBus i té un preu de 7,20 euros, 10,40 euros, 14,00 euros i 20,00 euros per als desplaçaments entre una, dos, tres i quatre zones, segons el pla zonal de l’ATMV. Les tarifes , per tant, són equiparables a les de la targeta TuiN de Metrovalencia.

Així mateix, permet un transbord en la xarxa de MetroBus durant els 60, 90, 110 o 120 minuts següents a la primera validació, segons les zones transitades i es pot adquirir en estancs, quioscos i punts de venda habilitats, en l'aplicació RecargaMobilis, en la taquilles i màquines d'autovenda de la xarxa d'FGV i en atenció al client de l’ATMV.

Per al conseller, "el transport públic és una garantia d'igualtat d'oportunitats, porta aparellat altres drets com el dret a l'educació, al treball o a la salut per a poder accedir a eixos centres, i si la vacuna suposa l'esperança per a lluitar contra el virus, el transport públic suposa l'esperança per a lluitar contra el canvi climàtic, per això ha de ser eficient i per a ser eficient ha d'avançar".

Per a l'alcalde d'Alaquàs, l'activació d'aquest títol és una notícia "molt positiva" per a aquest municipi, ja que dóna resposta a una "reivindicació històrica" veïnal i de la Plataforma pel Transport Públic de l'Horta Sud.