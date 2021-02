Prohibit tirar petards: València no els autoritza en no celebrar-se les Falles

València no s'entén sense les Falles, però aquestes festes tampoc tenen sentit sense el soroll i l'olor de la pólvora. Aquest mes de març de 2021 no es plantaran els tradicionals monuments als carrers, ni hi haurà mascletà cada dia en la plaça de l'Ajuntament, ni castells de focs artificials al costat del Jardí del Túria, per la qual cosa tampoc estarà permés tirar petards. La pandèmia ha alterat quasi totes les facetes de la vida quotidiana i també ho ha fet en el món faller, al qual va sacsejar l'any passat quasi a les portes de les festes i amb les falles a mig plantar.

La prohibició de tirar petards és, en realitat, una prolongació de la situació que es viu la resta de l'any. Amb l'arribada del mes de març, l'Ajuntament de València publica un ban d'Alcaldia que recull l'organització de la vida diària de la ciutat durant les festes en multitud d'aspectes. Un d'ells regula l'ús de la pirotècnia, que es permet a unes certes hores i en uns certs llocs concrets, bàsicament de dia i en zones habilitades al costat dels casals.

Enguany, a causa de la suspensió de les Falles, no hi ha ban faller, per la qual cosa no s'autoritza l'excepció temporal per al llançament de petards, excepte els coneguts com bombetes i xinesos, de molt poca potència i ús infantil.

Així ho ha avançat aquest dimecres el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, en el programa 'Les Notícies del Matí' de la radiotelevisió pública autonòmica À Punt. "A la ciutat de València hi ha una ordenança de contaminació acústica que no permet els petards. Això se salva tots els anys amb un ban faller, però evidentment no hi haurà ban faller perquè no hi ha Falles, per la qual cosa, en principi, no està permés", ha explicat. D'aquesta manera, continuen vigents les ordenances que regulen la resta de matèries i que en el cas del soroll és la de contaminació acústica.

El veto als petards es produirà en una situació singular, perquè la suspensió (o ajornament) de les Falles coincidirà amb les vacances escolars, que continuen vigents del 16 al 20 de març, és a dir, quasi tota la setmana fallera tradicional. Per aquest motiu, serà més difícil de controlar el tret d'artefactes pirotècnics als carrers, ja que els xiquets i adolescents no estaran en els col·legis i instituts.

Galiana ha reconegut que les Falles de 2021 no seran unes celebracions normals a conseqüència de la crisi sanitària. "Aquestes no seran unes Falles normals, com les coneixem", ha exposat el responsable municipal, qui ha avançat alguns detalls del contingut de la setmana fallera en línia en la qual treballa l'Ajuntament de València per la pandèmia, i que es presenta aquest dimecres a l'assemblea de presidents i presidentes de falles.

Aquest programa, que pretén mantindre "l'esperit faller", inclou iniciatives com la de fer constar on viu un faller o fallera penjant algun detall de la indumentària als balcons. El regidor ha detallat que la crida, acte que dóna inici a les Falles, i la plantà són moments que es tindran en compte en les accions "xicotetes" però "rellevants" que està previst dur a terme per a mostrar que aquest món està present.

Pel que fa al calendari en el qual es podrien celebrar les Falles de 2021, l'edil descarta de moment posar dates damunt la taula i planteja (com també ha indicat en diferents ocasions l'alcalde de València, Joan Ribó) que, en principi, no serà durant el primer semestre de l'any. No obstant això, reitera que tot dependrà de l'evolució de la pandèmia i de les indicacions que donen les autoritats sanitàries sobre els diferents tipus d'actes.

Galiana també ha manifestat que el pressupost de Falles previst per a pirotècnia està guardat. Ha afegit que, de moment, no es gastarà perquè malgrat la millor evolució de la pandèmia "no és el moment" de dedicar-lo a aquesta mena d'espectacles, que poden atraure a milers de persones. De fet, aquest serà el primer exercici complet sense festes, atés que l'any passat es van suspendre el 10 de març amb l'esclat de la pandèmia. "Tothom vol celebrar en 2021 les Falles, però no depén només de l'Ajuntament, depén de la vacunació i de l'evolució de la pandèmia", ha insistit.

Subvencionen el 30% del monument

Tant el Consistori de la capital del Túria com la Generalitat han estat proporcionant ajudes als sectors relacionats amb les Falles i afectats per les restriccions de la pandèmia com a floristes o indumentaristes. De fet, l'Ajuntament de València té previst pagar enguany el 30% del monument a les comissions falleres, malgrat la incògnita de si podran o no plantar-se.