"La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica y que busca también seguridad jurídica respecto de las inversiones. Todo eso que forma parte del mundo de la vivienda no lo podemos obviar". Estas fueron las palabras del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para defender su propuesta de desgravar a los propietarios de viviendas.

El ministro se desmarcó así de la regulación comprometida en el pacto del Gobierno para la Ley de Vivienda y en posterior acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo que generó la tensión dentro del Gobierno de Coalición porque Unidas Podemos rechaza la propuesta y exige cumplir con lo pactado. También asociaciones y colectivos como la PAH o el Sindicato de Inquilinos, entre otros, acusan a Ábalos de "traicionar el pacto de investidura".

Pero, ¿qué propone exactamente? José Luis Ábalos plantea beneficios fiscales para propietarios que limiten el precio del alquiler para "promover que más gente ponga su vivienda en alquiler y premiar al que no se pase con el precio". Él cree que así se "contribuiría a relajar el mercado". Pero la propuesta no es nueva. De hecho, el planteamiento del socialista es el mismo que recoge una proposición de ley registrada en el Congreso por el PSOE en 2018. "El Capítulo segundo articula un conjunto de reformas fiscales dirigido a incentivar la puesta en alquiler de viviendas, especialmente mediante la implantación de beneficios fiscales destinados al arrendador y al arrendatario. Estos incentivos deben recaer sobre la renta derivada del alquiler en función de la condición de arrendador o arrendatario", recoge esa iniciativa.

"Todas estas medidas son transitorias, pero hay que tomar medidas de fondo", considera Bienvenido Subero, economista y profesor en los Títulos del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en referencia a esta propuesta de Ábalos, pero también a la de Unidas Podemos de regular la contención de rentas del alquiler en la Ley de Vivienda.

Subero recalca que ofrecer bonificaciones fiscales a propietarios para limitar el precio es insuficiente porque eso implica "compromisos a largo plazo", como mínimo, "al plazo para firmar con el particular", para el alquiler o inscribir la "vivienda en el registro". Por tanto, tienen que aclarar estas cuestiones para saber si puede funcionar o no la medida.

"Lo lógico es que si esas viviendas están vacías, seguirán estándolo"

¿Subvencionar al propietario en vez del inquilino?

Sin embargo, detalla que si lo que pretenden es movilizar la vivienda limitando el precio, dando por hecho que hay muchas casas vacías, este realmente no es un gran incentivo porque "lo lógico es que si esas viviendas están vacías, seguirán estándolo". Ahora bien, si aseguran que ese contrato estaría "tasado por el Gobierno", por tanto se tendría que compensar con la desgravación, eso abre otra laguna que es que al final "subvencionan" al propietario y no al inquilino.

Esto que proponen solo sirve para "parchear" y son medidas a corto plazo, opina Subero. "Hay que empezar a poner vivienda pública de alquiler, porque si no lo que haces es parchear, bloquear el mercado y distorsionarlo, como ya ha pasado en otros países", zanja el experto en el mercado del alquiler de vivienda.

¿Qué opiniones tienen las distintas partes afectadas por esta apuesta? Hablamos con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya.

Paco Morote,‎ portavoz de la PAH

¿Cómo ven la propuesta de ofrecer bonificaciones fiscales a los propietarios a cambio de limitar el precio del alquiler?

No estamos de acuerdo. En particular respecto a los grandes propietarios, que son aquellos que se hicieron acopio de la vivienda con la crisis financiera e inmobiliaria del 2008. En los últimos diez años en España un 1.030.000 desahucios según las cifras del Consejo del Poder Judicial. La inmensa mayoría de esas viviendas se las han quedado los bancos y después las han vendido a fondos buitres que las han comprado a precios irrisorios en relación con el precio del mercado. Estos fondos de inversión operan mediante la figura de la sociedad de inversión inmobiliaria que están exentas del pago de impuestos de sociedad, y por si acaso les queda algo por pagar en España, están radicadas en paraísos fiscales. Es decir, es gente que viene a este país a especular no a invertir. Ellos no han construido una cosa, ellos han cogido casas que ya existían.

"No se puede especular con un bien social. No se puede permitir viviendas cerradas cuando hay gente sin casas"

Por eso, que compensen a esta gente nos parece fatal. Conviene que todos recordemos que de los rescates del 2008 se nos deben todavía, según el Banco de España, 62 mil millones de euros. Esos 62 mil millones fueron sacados del gasto social. El Gobierno tendría que iniciar un proceso de devolución. Obama lo hizo en EE UU y también casos en Europa. Aquí parece que van de rositas. Por eso no estamos nada de acuerdo en que estos grandes tenedores que mantienen gran parte de las viviendas cerradas con intenciones especulativas. Si tú lees a cualquier experto, te va a decir que el motivo de la escalada de los precios responde a la falta de oferta. Pero eso no es cierto. El Instituto Nacional de Estadística en su último censo de vivienda dice que hay tres millones cuatrocientos mil casas desocupadas. Por tanto, hay oferta potencial, pero lo que pasa es que está fuera de mercado y quienes más acaparan ese tipo de viviendas son esos grandes tenedores.

¿Ayudaría esta iniciativa en algo a los inquilinos?

Lo que se tiene que hacer es lo que se hace en los países más avanzados de Europa, que es regular los precios. La vivienda, y lo ha dicho el propio ministro y el presidente del Gobierno, es un bien social, por lo tanto, tiene que estar a salvo de los usos antisociales. El mismo artículo de la Constitución que reconoce al derecho a la vivienda y mandata a las administraciones públicas que tomen medidas necesarias para que la gente puede acceder a una vivienda, también mandata que adopten medidas que impidan la especulación. No se puede especular con un bien social. No se puede permitir viviendas cerradas cuando hay gente sin casas. En la PAH lo hemos dicho siempre: ni casas sin gente, ni gente sin casas. Un derecho no puede estar supeditado al mercado. El problema es que la vivienda en España es como la Sanidad en Estados Unidos.

¿Qué propondrían ustedes para solucionar el de las viviendas problema?

Si la vivienda es un buen social y tiene que cubrir un derecho fundamental hay que tratarla como tal. Hay que garantizar que la gente tenga acceso a ese derecho más allá del nivel de renta.... Lo que hay que hacer es movilizar la vivienda vacía. ¿Cómo? Pues castigando los usos antisociales con impuestos a las mismas. Sobre todo cuando muchas de esas viviendas desocupadas lo están para provocar la subida de precio tanto de venta como de alquiler. Hacer que las SOCIMIS paguen sus impuestos de sociedades, con carácter finalista destinado a vivienda; incrementar en los PGE el gasto en vivienda. Además, una buena medida que nosotros también que haya un parque público del 20% del total de viviendas en un plazo de 20 años.

Vicenç Hernández presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC).

¿Apoyan la idea de desgravar a los propietarios de viviendas?

La verdad es que nosotros la valoramos muy positivamente. De hecho, nosotros, desde la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y yo, concretamente, venimos insistiendo desde hace más de un año, desde finales del 2019. Yo creo que con en este tipo de decisiones de política pública, hay que hacer caso a los economistas conductuales. Por lo tanto, se consigue mucho más mediante incentivos que mediante la prohibición.

Porque llevábamos mucho tema que siempre es mejor provocar que las dos partes, mediante incentivos lleguen a lo mismo, que en vez de decir oye, no, mira, te prohíbo hacer esto, que esto no gusta, no gusta a nadie, y menos cuando vamos a hablar de prohibiciones afectaba solo a una parte. Nosotros creemos que esto tiene que ser incentivar a las dos partes, es decir, a los propietarios, para animarles y ponerles incentivos para que de manera voluntaria vean que les sale mucho más rentable no subir el precio de las rentas, incluso bajarlas. Y de cara a los inquilinos también ayudar a aquellas personas que tienen más dificultades para llegar a final de mes con bonificaciones fiscales para que lógicamente también se vean beneficiadas.

"Pero hay que pensar que cuando hacemos una política que favorece solo esa parte, se está perjudicando a la otra"

Deduzco que dice que esta herramienta sería eficaz para promover el alquiler, es decir, para la movilización de la vivienda.

Correcto. Nosotros sí que somos conscientes de que hay un problema. No lo negamos. Hay un problema de acceso a la vivienda por parte de ciertos colectivos: gente joven, gente mayor. Especialmente gente joven que tiene un nivel de rentas más bajo. Por lo tanto hacer frente al pago un alquiler que no deja de ser, pues ese derecho que dice la Constitución que tenemos todos. Pero hay que pensar que cuando hacemos una política que favorece solo esa parte, se está perjudicando a la otra. Nosotros abogamos por una política que pueda beneficiar a las dos partes. Y eso pasa porque la administración pública acepte generar incentivos fiscales y por lo tanto a cobrar menos o tener menos ingresos por reclamación. De manera que las dos partes pueden salir ganando.

Bueno, ya sabe que dentro del Gobierno, hay dos concepciones distintas sobre el mercado de alquiler. ¿Cómo lo ven?

Las de Podemos es una política que se ha intentado hacer en otras ciudades a lo largo de muchísimos años y nunca ha funcionado. Porque si encima, imagínate que aquí en Cataluña sí que se hace y en el resto de España no, pues lógicamente la gente con dinero, la gente que quiere invertir, no invertirá en Cataluña, invertirá donde no se le obliga y donde no se le penalice. Entonces, si se hace, se tiene que hacer a nivel general. Pero es que aparte esta política de Podemos intentado muchísimas veces y nunca ha funcionado nunca.

Francisco Nomdedeu Maristany, vocal del consejo rector del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en España

¿Cuál es la lógica detrás de esta apuesta? ¿A quién beneficiaria?

En principio, lo que quieren es beneficiar a los propietarios y dar un impulso a la oferta de vivienda en alquiler. También es verdad que hay que leer la letra pequeña y ver los requisitos que hacen falta y hacer número. Mirar lo que desgravan y los requisitos para desgravarse. Una serie de parámetros para ver si el propietario si anima y el precio de la vivienda baja. Aunque, a lo mejor, el propietario pequeño, el que solo tiene un piso en alquiler, tiene más difícil planearse todas estas cuestiones. Aparte de que puede retrasar el alquiler ante una demanda muy fuerte, se tiene que parar a hacer número y mirar si le vale la pena o no. Muchos propietarios son pequeños y no tienen los mismos medios o no tienen capacidad. Tienen que buscar un asesor fiscal o jurídico para que se lo explique bien en ese sentido. Los grandes propietarios tienen sus asesores y su gabinete de marketing y les es rentable y fácil.

"Es un incentivo más para sacarlo al mercado, no creo que sea determinante"

¿Es un buen incentivo para sacar viviendas al mercado?

En principio toda medida es buena. No es suficiente, pero es una aportación más para movilizar el mercado de alquiler. Hay viviendas que no se sacan al mercado por el miedo de los impagos, porque a lo mejor no están en condiciones de habitabilidad y muchos no tienen dinero para habilitarlas. Es un incentivo más para sacarlo al mercado, no creo que sea determinante.

¿Qué incentivos plantaría para que esos pequeños propietarios saquen sus viviendas al mercado de alquiler?

Dar más seguridad de cara a impagos. Aquí entran en juego muchos factores: el derecho a la vivienda. ¿Cómo puedes echar de casa a una familia con hijos?. También hay que dar más facilidad para deshacer contratos y realizar desahucios por impagos y luego un fondo de responsabilidad por parte de las administraciones en caso de impagos. Ese es el temor principal de los propietarios. Se tienen que plantear medidas que miren la situación de los propietarios. Porque siempre nos fijamos en los grandes tenedores y empresas, pero en España más del 40% son pequeños propietarios que tienen un pisito o dos en alquiler, que es de donde sacan sus ingresos.