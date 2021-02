Prohibido tirar petardos: València no los autoriza al no celebrarse las Fallas

València no se entiende sin las Fallas, pero estas fiestas tampoco tienen sentido sin el ruido y el olor de la pólvora. Este mes de marzo de 2021 no se plantarán los tradicionales monumentos en las calles, ni habrá mascletà cada día en la plaza del Ayuntamiento, ni castillos de fuegos artificiales junto al Jardín del Turia, por lo que tampoco estará permitido tirar petardos. La pandemia ha alterado casi todas las facetas de la vida cotidiana y también lo ha hecho en el mundo fallero, al que sacudió el año pasado casi a las puertas de las fiestas y con las fallas a medio plantar.

La prohibición de tirar petardos es, en realidad, una prolongación de la situación que se vive el resto del año. Con la llegada del mes de marzo, el Ayuntamiento de València publica un bando de Alcaldía que recoge la organización de la vida diaria de la ciudad durante las fiestas en multitud de aspectos. Uno de ellos regula el uso de la pirotecnia, que se permite a ciertas horas y en ciertos lugares concretos, básicamente de día y en zonas habilitadas junto a los casales.

Este año, debido a la suspensión de las Fallas, no hay bando fallero, por lo que no se autoriza la excepción temporal para el lanzamiento de petardos, salvo los conocidos como bombetes y chinos, de muy poca potencia y uso infantil.

Así lo ha adelantado este miércoles el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, en el programa Les Notícies del Matí de la radiotelevisión pública autonómica À Punt. "En la ciudad de València hay una ordenanza de contaminación acústica que no permite los petardos. Eso se salva todos los años con un bando fallero, pero evidentemente no va a haber bando fallero porque no hay Fallas, por lo que, en principio, no está permitido", ha explicado. De este modo, siguen vigentes las ordenanzas que regulan el resto de materias y que en el caso del ruido es la de contaminación acústica.

El veto a los petardos se producirá en una situación singular, porque la suspensión (o aplazamiento) de las Fallas coincidirá con las vacaciones escolares, que siguen vigentes del 16 al 20 de marzo, es decir, casi toda la semana fallera tradicional. Por este motivo, será más difícil de controlar el disparo de artefactos pirotécnicos en las calles, ya que los niños y adolescentes no estarán en los colegios e institutos.

Galiana ha reconocido que las Fallas de 2021 no serán unas celebraciones normales como consecuencia de la crisis sanitaria. "Estas no serán unas Fallas normales, como las conocemos", ha expuesto el responsable municipal, quien ha avanzado algunos detalles del contenido de la semana fallera online en la que trabaja el Ayuntamiento de València por la pandemia, y que se presenta este miércoles a la asamblea de presidentes y presidentas de fallas.

Este programa, que pretende mantener "el espíritu fallero", incluye iniciativas como la de hacer constar dónde vive un fallero o fallera colgando algún detalle de la indumentaria en los balcones. El concejal ha detallado que la crida, acto que da inicio a las Fallas, y la plantà son momentos que se tendrán en cuenta en las acciones "pequeñas" pero "relevantes" que está previsto llevar a cabo para mostrar que este mundo está presente.

Por lo que se refiere al calendario en el que se podrían celebrar las Fallas de 2021, el edil descarta por el momento poner fechas encima la mesa y plantea (como también ha indicado en distintas ocasiones el alcalde de València, Joan Ribó) que, en principio, no será durante el primer semestre del año. No obstante, reitera que todo dependerá de la evolución de la pandemia y de las indicaciones que den las autoridades sanitarias sobre los distintos tipos de actos.

Galiana también ha manifestado que el presupuesto de Fallas previsto para pirotecnia está guardado. Ha añadido que, de momento, no se gastará porque a pesar de la mejor evolución de la pandemia "no es el momento" de dedicarlo a este tipo de espectáculos, que pueden atraer a miles de personas. De hecho, este será el primer ejercicio completo sin fiestas, dado que el año pasado se suspendieron el 10 de marzo con el estallido de la pandemia. "Todo el mundo quiere celebrar en 2021 las Fallas, pero no depende solo del Ayuntamiento, depende de la vacunación y de la evolución de la pandemia", ha insistido.

Subvencionan el 30% del monumento

Tanto el Consistorio de la capital del Turia como la Generalitat han estado proporcionando ayudas a los sectores relacionados con las Fallas y afectados por las restricciones de la pandemia como floristas o indumentaristas. De hecho, el Ayuntamiento de València tiene previsto pagar este año el 30% del monumento a las comisiones falleras, pese a la incógnita de si podrán o no plantarse.