Registran en el Ayuntamiento la Plataforma Ciudadana en materia de horarios comerciales

El principal objetivo de la misma es que "las decisiones que afecten al comercio se consensuen y se tomen en el órgano competente para ello" como es el consejo sectorial de comercio de Málaga.

Las organizaciones y asociaciones firmantes afectadas por la decisión del Ayuntamiento de ampliar la ZGAT en Málaga para todo el municipio han insistido en que las decisiones que se tomen por el interés general del comercio deben ser debatidas en el Consejo Sectorial de Comercio y "que las cuestiones de gran importancia para todo el sector de comercio en el municipio no deben tomarse escuchando solo a una parte".

CCOO ha incidido en que "no es el momento", añadiendo que "no ha habido turismo en 2020. No hay turismo en 2021. Hay limitaciones horarias y restricciones de movilidad por la pandemia y lo más importante", ha asegurado, "hay una ZGAT vigente hasta 2022".

A juicio de CCOO, "el Ayuntamiento escucha solo a una parte del sector que reclama aperturas de horarios comerciales presionado por las grandes superficies y se olvida de pequeños y medianos comercios, pero sobre todo se olvida de las personas que trabajan en el comercio en todo el municipio de Málaga".

"A los trabajadores del sector les impide conciliar, los condena a trabajar la mitad de los domingos del año (entre las aperturas de Semana Santa, los cuatro meses de verano) a los que hay que añadirles los 14 domingos y festivos de apertura autorizada en 2021 que serán 16 en 2022", han criticado.

También han añadido que "si Málaga se ha convertido en una de las provincias españolas con más ventas en turismo de compra, como afirma el Ayuntamiento, con la actual ZGAT que mantiene los equilibrios de los distintos formatos comerciales, es porque mantener los equilibrios y el consenso es bueno para todos y el modelo que defendemos desde CCOO es acertado".

Por ello han defendido "que cualquier cambio en el sector debe pasar por el consenso total de todos los agentes implicados". "Para que nuestro modelo de comercio y de ciudad no desaparezca creamos esta Plataforma Ciudadana en defensa de los horarios comerciales", han concluido.

Por su parte, desde UGT han señalado que con el registro de este escrito "queremos hacer hincapié en que es el Consejo Sectorial de Comercio de Málaga el órgano con competencias para que confluyan todos los agentes del sector".

Además, han reiterado "la necesidad de que se convoque a este órgano con carácter urgente, como ya hemos solicitado con anterioridad, basándonos en el acuerdo firmado por unanimidad el 28 de noviembre de 2019 en pleno ordinario, y como hemos vuelto a solicitar de nuevo en esta última semana".

"Esta plataforma pretende lograr un consenso de todas las partes afectadas, y quiere dejar constancia de la inquietud y la necesidad del sector del Comercio, a ser escuchados, a que se cuente con todos los implicados y con la participación de los agentes sociales, que se convoque el Consejo Sectorial de Comercio, ya que los horarios comerciales y la determinación de la Zona de gran afluencia Turística, es un tema que afecta a los intereses del comercio del municipio, de una forma determinante y por lo tanto, no podemos sentirnos al margen en este proceso", han concluido.