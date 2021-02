Jorge Rodríguez no dimitirà per anar a juí en el cas Alqueria: "En cap moment ens hem portat un cèntim a casa"

Al seu juí, dimitir seria un "frau" per a la ciutadania que li va triar com a alcalde un any després de l'origen d'aquest cas. "No em plantege la dimissió en cap moment; si no, directament no m'haguera presentat (a les eleccions)", ha recalcat.

Així ho ha indicat en declaracions a Ontinyent, on s'han presentat les obres del nou col·lector d'aigües residuals, el qual va resultar afectat per la DANA i en el qual s'invertiran set milions d'euros, un dia després de fer-se públic que el jutge del cas Alqueria ha dictat interlocutòria d'obertura de juí oral contra ell, dos dels seus assessors en la corporació provincial, tres exgerents de Divalterra i nou persones més per presumptes irregularitats en contractacions de persones afins a PSPV i Compromís en aquesta empresa pública.

Jorge Rodríguez ha reiterat que "des del moment zero" sabien que aquest moment havia d'arribar perquè "era pràcticament impossible que, amb una operació policial digna d'un gihadisme o d'una situació d'etarres o així, tot acabara amb arxiu quan tant instructor com fiscal van ser els que van sol·licitar i van autoritzar la detenció" en el seu moment tant d'ell mateix com dels seus col·laboradors i la resta d'acusats.

No obstant açò, també ha mostrat "esperança" davant el juí perquè ha assegurat que sempre han volgut defendre la seua innocència "i la veritat és que, fins ara, el fet que el jutge ens haja denegat sistemàticament tot allò que hem anat demanant, no ho ha fet possible".

Per açò, valoren poder arribar al juí oral en el qual sosté que podran "fer veure que el gran debat que va originar tantes detencions i dos anys i mig d'instrucció és si hi ha set contractes ben fets o mal fets i que eixa gran malversació de fons és precisament els sous que cobrava la gent per realitzar funcions directives i que, per fer el seu treball, havia de cobrar".

'IONQUI DELS DINERS'

En aquesta línia, ha manifestat que li "crida l'atenció" que el fiscal demane per als acusats "la mateixa pena de presó que al 'ionqui dels diners', que ell mateix va confessar que va saquejar l'empresa" -en al·lusió a Marcos Benavent, l'exgerent d'Imelsa, que posteriorment va passar a anomenar-se Divalterra-.

Segons el parer de Rodríguez, açò és una cosa que imagina que "entrarà dins del propi relat del fiscal, que és el mateix que manté des del 27 de juny de 2018", en el moment de la seua detenció. "Hem passat dos anys d'instrucció que podrien haver-se estalviat perquè ni el jutge ni el fiscal fan cap menció a res d'allò que hem aportat les defenses", ha sostingut, encara que recalca que, malgrat tot, segueixen confiant en la Justícia i en què en el juí puga defendre i "demostrar la nostra innocència".