Qué son las manchas de Fordyce, esos bultos amarillentos o blanquecinos que aparecen en el rostro o los genitales 

¿Tienes pequeños bultitos amarillentos o blancos en tus labios o unas manchas? Esto seguro que te ha hecho hacerte muchas preguntas y es que ¿qué será esto? Pues tiene un nombre, las manchas de Fordyce. A pesar de que son bastante raras, no te preocupes. Estas manchas no son nada de lo que debas preocuparte pues no entrañan gravedad alguna para tu salud.

No obstante, es importante que acudas a tu médico de cabecera para que te haga una valoración. Aunque en un principio las manchas de Fordyce no entrañan riesgo alguno, tal vez esos bultitos que te han salido estén alertando sobre otro problema. Para descartarlo, acude a tu médico antes. Si verifica que son manchas de Fordyce puedes estar tranquilo. Aunque ahora vamos a ver más sobre ellas para que las puedas conocer mejor. ¿Por qué saldrán?

¿Qué son las manchas de Fordyce?

Las manchas de Fordyce son "prominencias sebáceas aisladas o agrupadas" como bien indica Advanced Treatment Of Fordyce Spots. No duelen ni producen síntoma alguno que deba preocuparte. Sin embargo, con respecto a su aspecto sí puede causar vergüenza en algunos casos en los que estas manchas sean demasiado notorias o estén en un lugar en el que se ven como los labios.

Es importante que sepas que las manchas de Fordyce pueden aparecer en diferentes zonas, desde la boca hasta lo pezones. También, pueden aparecer en los genitales. Desde la Advanced Treatment Of Fordyce Spots afirman que entre un 70% y un 80% de la población sufre estas manchas independientemente de que sean hombres o mujeres. Por lo tanto, no es algo tan raro como en un principio puedas pensar. No obstante, es cierto que es muy poco conocido.

¿Por qué salen las manchas de Fordyce?

Las manchas de Fordyce aparecen porque una glándula sebácea sobresale. Las glándulas sebáceas se distribuyen por toda la superficie cutánea y donde hay folículos pilosos son todavía más abundantes. Por eso, es más frecuente que aparezcan en determinadas partes del cuerpo y no en otras. Normalmente, es al alcanzar la pubertad cuando aparecen estas manchas por el exceso de sebo.

Se trata de algo normal, aunque las manchas de Fordyce no sean demasiado conocidas. Debido a las glándulas que producen sebo es posible que aparezcan cuando menos se lo espere alguien. No son peligrosas, no son señal de una ETS ni de un problema mayor. Solo, pueden molestar estéticamente.

Una condición muy parecida son las manchas de Fordyce o glándulas sebáceas visibles. Se encuentran en genitales (no sólo pene) o en los labios, e igual que las pápulas perladas son comunes y no son malas ni infecciosas. pic.twitter.com/lxeGLphJiI — Oliver (@Jellyratz) August 26, 2020

Tratamiento para las manchas de Fordyce

Los médicos recomiendan no tratar las manchas de Fordyce, de hecho, suelen remarcar mucho que son normales. Pero entienden que pueden afectar a la estética si salen en el rostro, sobre todo. Para ello, hay ciertos tratamientos estéticos disponibles, por ejemplo el láser. Puede eliminar las manchas de Fordyce, aunque puede que vuelvan a aparecer si ya lo han hecho una vez.

¿Hay otros tratamientos estéticos? Sí, está la micropunción como otra alternativa. Esto puede ser una excelente manera de eliminar estas antiestéticas manchas que pueden generar tristeza y vergüenza, sobre todo, cuando . No obstante, recordemos que no alertan sobre nada grave, solo que en grupos de 50 o 100 manchas pueden ser notorias y molestas estéticamente.