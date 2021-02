Cvirus.- Les universitats plantegen a la Generalitat la vacunació del seu personal i ofereixen recursos sanitaris propis

Els rectors i rectores han expressat aquestes qüestions en sengles cartes remeses a les conselleres de Sanitat i Universitats, Ana Barceló i Carolina Pascual. A aquesta última ja li havien traslladat de forma verbal aquesta possibilitat en les reunions setmanals que mantenen universitats i administració, han explicat a Europa Press fonts universitàries.

En primer lloc, les missives -firmades per la màxima responsable de la Universitat de València, Mavi Mestre, com a presidenta de torn de la Conferència de rectors de les universitats públiques valencianes- plantegen la conveniència d'incloure, quan corresponga i hi haja dosis suficients, els treballadors dels campus, tant professorat com administració i servicis (PAS), en el procés de vacunació del personal docent, és a dir, que de forma coherent s'aborde la plantilla docent de totes les etapes educatives.

I a més, els rectors i rectores, independentment dels espais que ha posat a la disposició de la Generalitat des de l'inici de pandèmia, ofereixen el seu personal sanitari.

PROTOCOLS

En aquest sentit, fonts universitàries recorden que aquestes institucions compten per llei amb servicis mèdics propis i amb protocols, ja que realitzen cada any -també el de la Covid- la campanya de vacunació, com la de la grip d'aquest hivern.

En cas que es duga a terme la vacunació del personal universitari d'aquesta manera, les mateixes fonts calculen que arribaria a aproximadament unes 20.000 persones, que, per tant, no estarien en les cues d'altres espais de vacunació i permetrien alleugerir el procés general d'administració de vacunes.