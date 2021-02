À Punt demana als espectadors objectes que conten històries per al nou programa de Carolina Ferre

'Tresors amb història' és una producció d'À Punt Mèdia en associació amb Sunrise Pictures i El Terrat (The Mediapro Studio) amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per mitjà de l'Institut Valencià de Cultura, basada en el format 'National Treasures' creat i llicenciat per EZ Films-Ireland. De fet, el programa es va estrenar amb gran èxit en la televisió pública d'Irlanda.

Amb aquest projecte, Carolina Ferre torna a la pantalla de la televisió pública valenciana per a presentar aquest format d'entreteniment pensat per a tota la família. Juntament amb ella estarà el reporter José Molins.

El programa té previst també viatjar per huit ciutats diferents de la Comunitat Valenciana per a descobrir els seus tresors. A més un jurat format per tres historiadors i experts examinaran els 'tresors' i desvetlaran la seua història. Ells seran els encarregats de triar, entre tots els objectes rebuts, els cent tresors que millor representen l'ànima valenciana.

À Punt ha llançat aquesta setmana en les seues xarxes, ràdio i televisió la crida per a demanar objectes antics, entre els quals es catalogaran i seleccionaran els 100 millors que formaran part dels Tresors amb història.

"Com ara passem molt de temps a casa és un bon moment per a buscar, ordenar i trobar aquells records que tenim amagats com les possessions més preuades. No importa si són grans o xicotets, ni tampoc el seu valor. Importa la història que conten i allò que ha significat en la seua vida. Un sol objecte pot revelar un segment excitant de la història, milers d'objectes poden contar-nos qui som com a persones i és el llegat patrimonial que ens han deixat a casa els nostres avantpassats a baüls, armaris, golfes i altells", animen.

Els primers objectes agregats pels valencians i valencianes han començat a arribar al web