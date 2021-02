El PP votará en contra de los presupuestos de Torrelavega porque no atienden las necesidades del municipio

Así lo ha anunciado hoy la portavoz municipal del PP, Marta Fernández-Teijeiro, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el responsable de Economía y Hacienda del Grupo, Miguel Ángel Vargas.

Para la portavoz popular, la "falta de compromiso" de regionalistas y socialistas con proyectos "clave" para la ciudad como la estación intermodal es "motivo suficiente" para su voto en contra al presupuesto municipal 2021.

En este sentido ha afirmado que su grupo no quiere ser participe de unos presupuestos que continuarán "hurtándole a Torrelavega instalaciones que, como la intermodal, son mucho más importantes que bancos gigantes o dudosos proyectos de piscina paleolíticas que han venido a sustituir el fracaso absoluto de las minas de zinc que estos partidos prometieron".

Teijeiro ha señalado que el PP entiende que, ante una situación "dramática" como la actual, el Ayuntamiento "tiene que echar el resto" y por eso esta formación situó en 15 millones la cantidad mínima para inversiones, acudiendo a deuda si fuera necesario, para que se emplearan en obras y acciones "generadoras de empleo y transformadoras de la ciudad".

Sin embargo, el equipo de Gobierno "no se ha querido comprometer a un esfuerzo extra en una época de recesión profunda" por lo que el PP no puede apoyar un presupuesto que, en su opinión, "no es solidario con las necesidades de la ciudad".

Por su parte, Vargas ha calificado el documento económico como "poco realista" porque recoge algunas aplicaciones presupuestarias con una consignación mínima y unos ingresos elevados.

Así, ha explicado que se prevén ingresos en el capítulo de tasas e ingresos de ocho millones y medio cuando la liquidación del cuarto trimestre de 2020 reflejó siete. También se prevé un ingreso de un millón de euros procedente del Gobierno de Cantabria con motivo del COVID, "sin que desde el equipo de Gobierno sepan sustentar dicha previsión en base a resoluciones o compromisos", ha remarcado.

Además ha incidido en que, de los casi 53 millones de euros del presupuesto, más del 80% se financian a partes iguales por impuestos directos a los vecinos y transferencias de otras administraciones.

Un documento que para el edil popular "responderá a la tradición de regionalistas y socialistas de no ejecutar el presupuesto", cuando al no tener que cumplir las reglas fiscales "hay que echar el resto aumentando la inversión para generar empleo en la ciudad", ha defendido.