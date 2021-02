El Ayuntamiento prohíbe tirar petardos durante la semana de Fallas en Valencia

El concejal de Cultura Festiva en Valencia, Carlos Galiana, ha afirmado que este año, en principio, no se podrá tirar petardos en la ciudad dado que no se emitirá el bando fallero que anualmente se publica con motivo de la celebración de las Fallas y que permite esta actividad.

"En la ciudad de Valencia hay una ordenanza de contaminación acústica que no permite los petardos. Eso se salva todos los años con un bando fallero, pero evidentemente no va a haber bando fallero porque no hay fallas, por lo que, en principio, no está permitido", ha dicho Galiana en unas declaraciones en el programa informativo Les notícies del matí' de À Punt.

Carlos Galiana: “Tirar petards enguany no està permés”. El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València deixa clar que les Falles de 2021 no seran en cap cas unes “Falles normals”.https://t.co/z8H6rnEAKS — À Punt NTC (@apuntnoticies) February 24, 2021

No obstante, según ha precisado el edil, otra cosa son las 'bombetes', que no hacen ruido, o los conocidos como 'chinos'. "Pero tirar petardos en principio no, porque hubiera ncesitado un bando fallero y hace dos o tres semanas nadie tenía en la cabeza hacer un el bando fallero para hacer cosas en la calle cuando solo podíamos juntarnos dos personas", ha manifestado.

El bando no se emitirá este ejercicio en las fechas habituales, previas a la celebración de las Fallas en marzo, porque debido a la pandemia de la covid-19 estas fiestas no tendrán lugar en el calendario habitual.

Las Fallas de 2021 no serán unas celebraciones "normales" por la covid-19

Galiana ha señalado que las Fallas de 2021 no serán unas celebraciones "normales" como consecuencia de la crisis sanitaria.

"Estas no serán unas Fallas normales, como las conocemos", ha expuesto el responsable municipal y ha avanzado algunos detalles del contenido de la semana fallera online en la que se trabaja por la pandemia, y que se presentará este miércoles a la asamblea de presidentes y presidentas de fallas, según ha informado À Punt en un comunicado.

Un programa online para mantener 'el espíritu fallero'

Este programa, que pretende mantener "el espíritu fallero", incluye iniciativas como la de hacer constar dónde vive un fallero o fallera colgando algún detalle de la indumentaria. El concejal ha comentado que la 'Crida, acto que da inicio a las Fallas, y la 'plantà' son momentos que se tendrán en cuenta en las acciones "pequeñas" pero "relevantes" que está previsto llevar a cabo para mostrar que este mundo está presente.

Por lo que respecta a las fechas en las que se podrán celebrar las Fallas de 2021, el edil ha descartado por el momento poner fechas encima la mesa y ha planteado -como también ha indicado en distintas ocasiones el alcalde de Valencia, Joan Ribó- que, en principio, no será durante el primer semestre del año. Ha reiterado que todo dependerá de la evolución de la pandemia y de las indicaciones que den las autoridades sanitarias.

Se reserva el presupuesto para pirotecnia

Carlos Galiana ha comentado también que el presupuesto de Fallas previsto para pirotecnia está guardado. Ha explicado que, de momento, no se gastará porque a pesar de la mejor evolución de la pandemia "no es el momento" de gastarlo. "Todo el mundo quiere celebrar en 2021 las Fallas, pero no depende solo del Ayuntamiento, depende de la vacunación y de la evolución de la pandemia", ha insistido.

En este sentido, el responsable de Cultura Festiva ha agregado que una de las cosas que se han aprendido de la pandemia de la Covid-19 es que se debe ser prudente. Así, ha apuntado que si no se hacen en julio las Fallas, se harán después.

Igualmente, ha destacado que tanto el consistorio como la Generalitat han estado proporcionando ayudas a los sectores relacionados con las Fallas y afectados por las restricciones de la pandemia como floristas o indumentaristas y ha añadido que el Ayuntamiento de València pagará este año el 30 por ciento del monumento.