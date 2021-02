Confecomerç demana obertura del comerç fins a les 20.00 i alçar el tancament perimetral de grans ciutats

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el sector del comerç de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV, Anged i Asucova), juntament amb el president de la CEV, s'han reunit amb la Conselleria de Sanitat per a estudiar les mesures restrictives i analitzar el seu possible alçament en el marc del pla de desescalada de la Generalitat.

La cita s'ha dut a terme amb els principals interlocutors del sector i, com a màxim representant del xicotet comerç, Confecomerç CV elevarà les peticions d'un sector afectat per un aforament restringit al 30 per cent, limitació d'horari comercial fins a les 18.00 hores i amb un tancament perimetral de les ciutats de més de 50.000 habitants els caps de setmana.

En aquesta línia, el president de Confecomerç CV, Rafael Torres, ha traslladat en aquesta trobada que "el comerç de proximitat no és el focus de contagi", per la qual cosa es fa necessari ampliar la franja d'obertura fins a les 20.00 hores, d'acord amb l'horari comercial habitual, així com comptar amb un major aforament del 50% i la supressió del tancament perimetral per a les ciutats de més de 50.000 habitants els caps de setmana.

Confecomerç CV insisteix en la necessitat d'alleujar les mesures, ja que les limitacions estan causant "repercussió i impacte en un sector, que és un dels més castigats d'aquesta crisi sanitària, i que requereix d'ajudes per a poder eixir d'aquesta greu situació econòmica".