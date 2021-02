El Tribunal de Comptes considera Zafra culpable del frau en EMT València i li condemna a pagar 4,2 milions

Així ho ha anunciat aquest dimecres el president de l'EMT i edil de Mobilitat Sostenible en la ciutat, Giussepe Grezzi, en una roda de premsa convocada per a donar a conéixer aquesta decisió. "És un dia molt important", ha assegurat, al mateix temps que ha valorat les "novetats molt rellevants" conegudes respecte a l'estafa a partir d'aquesta sentència.

"El Tribunal de Comptes ha determinat que l'exdirectora d'Administració de l'EMT, Celia Zafra, ha d'abonar 4.210.750 euros que inclouen 150.778 euros en concepte d'interessos de demora per la seua responsabilitat comptable en el frau contra l'empresa municipal", ha exposat.

Segons Grezzi, el Tribunal de Comptes considera culpable l'exempleada -única acomiadada pel frau encara que el seu acomiadament va ser declarat improcedent per jutjat- "per haver permès el frau per saltar-se tots els procediments que sí teníem en l'EMT: d'ordres de pagament, firma electrònica mancomunada i organigrama de l'empresa, que feia una clara separació de funcions i responsabilitats".

L'edil ha afirmat que la resolució del Tribunal de Comptes "confirma, fil per randa", allò que s'ha dit per part dels responsables de l'EMT "des del primer dia que descobrírem el frau".