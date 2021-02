El TSJCV confirma la presó permanent revisable per al jove que va violar i va assassinar una menor a Xella

Segons es desprèn de la sentència, el tribunal no considera vulnerat el dret a la presumpció d'innocència del condemnat perquè la prova de càrrec practicada en el juí va ser "aclaparadora".

L'home va ser considerat culpable per part del jurat popular que li va jutjar i posteriorment l'Audiència de València li va fixar la presó permanent revisable -màxima pena que es pot aplicar a Espanya- per delictes d'assassinat, violació continuada i profanació de cadàver.

El tribunal confirma ara la presó permanent revisable i, a més, declara indeguda l'atenuant de confessió que es va aplicar al jove, tal com sol·licitaven l'acusació particular i la Fiscalia. No obstant açò, aquest fet no té transcendència en la pena.

D'altra banda, la Sala estima parcialment el recurs d'apel·lació del condemnat en dos aspectes. El primer, rebaixa de 17 a 15 anys de presó la pena de presó imposada pel delicte d'agressió sexual amb agreujant de gènere en entendre que no cap la modalitat de delicte continuat.

Sobre aquest tema, exposa que l'acció criminal es va produir "en un mateix marc únic de relació sexual inconsentida, obeint un dol únic o unitat de propòsit i sota la mateixa situació de violència".

En segon terme, el tribunal revoca la condemna de tres mesos de presó pel delicte de profanació de cadàvers en estimar que el fet que el penat transportara el cadàver de la víctima en el maleter d'un vehicle i ho llançara després al buit o a l'interior d'un avenc "a penes depassa la finalitat d'autoencobriment" i queda absorbit en el delicte d'assassinat.

L'ENGANY A LA VÍCTIMA

El condemnat va contactar amb la víctima, Vanessa Ferrer, el 26 d'octubre del 2016 i la va citar en el seu antic domicili familiar, a Xella. Ella va acudir a la cita pensant que hi havia altres amics amb ell.

Una vegada en la vivenda, el jove va intentar mantindre relacions sexuals amb la víctima, però aquesta es va negar. Aleshores, la va emprendre a colps amb ella. La jove va quedar seminconscient, indefensa. Tot va succeir molt ràpid, en uns vint minuts.

En eixe temps va aconseguir consumar la violació i, a continuació, la va escanyar fins a causar-li la mort, va demanar un cotxe a un amic i va traslladar el cadàver fins a un avenc de la població, on ho va llançar amb la intenció que no poguera ser trobat.

Durant el juí, el condemnat, que únicament va contestar al seu advocat, va defendre que patia desequilibris psicològics i*addicció a les drogues, i en el dia dels fets les havia consumit en abundància juntament amb begudes alcohòliques.

Va declarar que no va agredir sexualment la xica, amb la qual no va mantindre relacions sexuals, i que la mort de la jove va sobrevindre després d'una discussió a resultes de la qual ell va perdre el control i la va subjectar amb força del coll, acabant per escanyar-la, malgrat que no tenia intenció de matar-la. Després es va desfer del cadàver sense saber molt bé el que feia.