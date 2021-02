El PSOE cree que la dimisión de Timoteo (Cs) llega "tarde" y pide al gobierno que "aprenda de la experiencia"

En declaraciones a los medios, Ambrosio ha explicado que "desde el Grupo Socialista se ha mantenido desde el primer momento que esta situación era inevitable, porque una situación de estas características era muy difícil mantenerla en el tiempo", además de advertir del "desastre que podría causar ante el gobierno municipal".

No obstante, ha señalado que "dentro de lo inevitable existe una responsabilidad por parte del alcalde en su condición de coordinador y de vigilante sobre aquello que ocurre dentro del equipo de gobierno", de modo que "una vez que se denuncia esta situación, no se puede hacer la bola cada vez más grande y tirar hacia adelante como si no hubiera ocurrido nada", ha reprochado.

Al respecto, la edil ha subrayado que se trata de una situación "grave tanto en lo legal como en la ética y la práctica de la política y el servicio público", precisando que "en lo legal" van a ser "muy respetuosos con los procedimientos administrativos que ya se han iniciado". Y "en la ética y el ejemplo que que se ha dado dentro del equipo de gobierno", Ambrosio cree que los hechos "no podían acabar de otra manera nada más que con la dimisión de la concejal".

A partir de ahora, considera que "hay que aprender de la experiencia", de ahí que le haya pedido al gobierno local "un poco más de humildad", porque "cuando se hace una acusación de estas características, se ponen documentos sobre la mesa y se está dañando fundamentalmente la actividad del servicio público y la representación de los ciudadanos".

Así, ha remarcado que el gobierno local de PP y Cs, "con la complicidad de Vox, tiene una magnífica oportunidad de hacer el ejercicio de transparencia y darle honorabilidad a la prestación del servicio público en la próxima comisión de investigación sobre el caso Torrejimeno", por lo que ha solicitado "aprender de la lección" para "ser mucho más efectivos en el gobierno y evitar la huida hacia adelante".

En definitiva, la portavoz del PSOE ha manifestado que "ya no hay capa que pueda tapar esta situación y evitar al máximo que puede haber una continuidad de casos".