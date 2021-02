Una nube de polvo sahariano barrerá España de este a oeste a partir del miércoles y se unirá a una DANA

Una DANA, o depresión aislada en niveles altos, despedirá febrero con lluvias generalmente débiles en zonas del sur peninsular y en Canarias. Asimismo, el polvo en suspensión procedente del Sáhara volverá este miércoles y barrerá la península de este a oeste.

En cuanto a la jornada de hoy, el tiempo primaveral se impondrá en amplias zonas de España, con cielos soleados y temperaturas agradables. Sin embargo, será en el norte peninsular donde se impondrá un ambiente inusual a finales de mes, pues el calor de junio amenaza con adelantarse en algunas zonas, como Asturias, Cantabria y País Vasco.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala, entonces, que las temperaturas subirán este miércoles en toda la península salvo en Galicia y las provincias mediterráneas.

Un sistema frontal será el responsable de algunas precipitaciones en las próxima horas en el oeste del país.



Galicia y Asturias las comunidades más afectadas pero también habrá lluvias en el norte de Canarias y el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía



🌧️🌧️ pic.twitter.com/512D6OHPUM — Eltiempo.es (@ElTiempoes) February 24, 2021

Concretamente, se percibirán entre cinco y diez grados más de lo habitual en el extremo norte, con lo que se esperan temperaturas más propias de principios de verano que de últimos días de febrero en San Sebastián (19ºC), Oviedo (20), Santander (21) y Bilbao (22); y de finales de abril y comienzos de mayo en Burgos (16), Vitoria (17), Logroño (19), Lugo (17), y de abril en Pamplona (17) y Ourense (20).

"El viento en superficie tendrá componente sur en el extremo norte peninsular yesto llegará a quellegue caliente y reseco después de atravesar buena parte de la península", precisa Beatriz Hervella, portavoz de la Aemet.

Debido al acercamiento de un frente atlántico, a partir de esta tarde lloverá en la mitad occidental de Galicia, sobre todo en el suroeste de A Coruña, y el viento soplará con intensidad en el litoral gallego, donde se espera mala mar. Además, las lluvias alcanzarán también las islas más occidentales de Canarias a últimas horas del día, y habrá mala mar en el área del Estrecho, zonas puntuales de la cornisa cantábrica y nubes bajas en el área mediterránea.

Previsión para los próximos días

Respecto a este jueves, el frente “resbalará muy suavemente” por la cornisa cantábrica y dejará lluvias a últimas horas en puntos del tercio occidental peninsular y Canarias, sobre todo en la cara norte de las islas de mayor relieve.

Lo más significativo del jueves es que "de la borrasca que origina ese frente se descolgará un embolsamiento de aire frío, una DANA, que se va a situar en el golfo de Cádiz. Sería la segunda en aproximarse a la península esta semana, pero no previsiblemente la última porque quizás el sábado se forme otra en el Cantábrico”, apunta Hervella.

Al situarse la DANA cerca del suroeste peninsular, el viernes lloverá en el oeste de Andalucía y el área del Estrecho, aunque no con intensidad, así como en Canarias. Es previsible que las precipitaciones continúen a lo largo del fin de semana en esas zonas.

Polvo en suspensión

Por otro lado, Hervella recalcó que este miércoles ha vuelto a entrar polvo en suspensión procedente del Sáhara, que afectará a la mitad este peninsular y que este jueves se extenderá hacia el centro y el oeste peninsular, pero con mayor afectación en Melilla.

“Las concentraciones elevadas de polvo en suspensión empeoran la calidad del aire y no son buenas para la salud, por lo que en las zonas de afectación no va a resultar especialmente recomendable realizar esfuerzos en el exterior, dado que no es una muy buena idea incorporar a través de nuestro sistema respiratorio todo ese material particulado”, añadió.