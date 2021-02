Primera denuncia formal por los abusos en el Institut del Teatre de Barcelona

El pasado fin de semana se destapó lo que era un secreto a voces entre promociones enteras que han pasado en los últimos años por el prestigioso Institut del Teatre de Barcelona. Tres profesores del centro, entre ellos, el director de escena Joan Ollé, eran acusados por un grupo de 20 alumnos de haber actuado con abuso de poder de forma continuada en sus clases y de haber ejercido acoso sexual sobre diversos estudiantes de la escuela superior de arte dramático.

El lunes pasado, siete de ellos denunciaron los hechos formalmente. La dirección del centro les ha emplazado a una reunión formal el martes que viene. El caso lo sacó a la luz el diario Ara y ha generado un tsunami entre la comunidad educativa de este centro de artes escénicas dependiente de la Diputació de Barcelona. Y entre la propia profesión artística catalana, muy vinculada a esta escuela. Entre los denunciantes se encuentra Èric Pons, que ha hecho público desde Twitter su testimonio.

El meu testimoni de les males praxis de Joan Ollé. Ara m'he sentit amb forces per compartir-lo.

Per les persones que pregunten si a l’@institutteatre continua havent abús de poder i maltractament psicològic, SÍ. Tot això que explico, va passar fa dos mesos (Oct-Des 2020). pic.twitter.com/QTWKZxA8YE — ÈRIC PONS I LARROY (@pons_21) February 23, 2021

"Qué me vais a decir, ya sabéis cómo es Joan"

Denuncia "todo tipo de maltratos, violencia verbal" así como "insinuaciones sexuales a compañeras". Como, por ejemplo, decirle a una estudiante que "no sufriera" porque "no se le veían las tetas, que él la miraba todo el rato y que no se le veían".

Pons asegura que Ollé daba clases ebrio y que los alumnos ya informaron a finales del año pasado a la directora de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático), Montse Vellvehí, y que esta les respondió: "Qué me vais a decir, ya sabéis cómo es Joan".

Este alumno también ha reproducido una conversación con Ollé en el último día del taller que él impartía: "Si tan mal lo he hecho, denúnciame". El director de escena ha emitido un comunicado desde la cadena Ser, en la que colabora, en la que ha pedido "el derecho a la presunción de inocencia, tan fundamental como la libertad de prensa". En base al protocolo contra el acoso que ha aplicado el Institut, creado en 2018, la suspensión de la actividad docente de Ollé no evita que siga manteniendo el sueldo hasta que no se cierre el expediente.

La directora del centro, Magda Puyo, descarta dimitir

Tras la investigación publicada el pasado fin de semana por el diario Ara se fueron sucediendo con cuentagotas en las horas siguientes diversos testimonios de artistas que estudiaron en sus aulas y que reconocían ser conocedoras o víctimas de estas prácticas.

El pasado lunes se reunía también de urgencia la directiva del Institut, con Magda Puyo a la cabeza, para estudiar lo sucedido y activar una investigación interna para aclarar los hechos y depurar responsabilidades. Ese mismo día decidían apartar de las tareas docentes a Ollé.

Al nombre de Ollé se sumaba el de dos profesores más. Y un centenar de alumnos y exalumnos se agolparon a las puertas de la institución para pedir explicaciones a la directiva y para exigir su dimisión. Pegaron carteles alusivos a la implicación de Ollé en los casos de abuso y de acoso y meditaron si llevar a cabo una huelga estudiantil.

Magda Puyo ha descartado dimitir este miércoles como directora del centro en una entrevista a TV3: "Dimitir cuando hay problemas es de cobardes".

Los alumnos del centro educativo señalado por las prácticas de Ollé y otros dos docentes han abierto un buzón electrónico en el que piden a estudiantes actuales y anteriores, tanto del Institut como de otras instituciones artísticas, que expliquen sus testimonios.

El TNC y el Lliure apoyan a las víctimas

Tanto el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) como el Teatre Lliure han mostrado su apoyo firme a las víctimas de este caso de abusos y acoso. El Lliure ha expresado "el compromiso implacable contra cualquier tipo de acoso por razón de sexo, orientación sexual y/o identidad de género".

El pasado martes era el propio Institut el que se disculpaba a las víctimas por lo sucedido y garantizaba "una investigación" para actuar "en consecuencia y con contundencia". Puyo ha declarado este miércoles que trabajan para "corregir los errores" que se hayan podido cometer y no ha descartado que acaben llevando el asunto a la Fiscalía.