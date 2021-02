El lobo enfrenta a PP y PSOE, De la Hoz llama "cobarde" al PSOE y Sánchez ve "torticera" la iniciativa 'popular'

La defensa del control del lobo al norte del Duero ha enfrentado a PP y PSOE en el debate de una Proposición no de Ley presentada por los 'populares' para exigir al Gobierno que no incluya a esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial "Lespre", ya que el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha llamado "cobardes" a los socialistas por no respaldar la iniciativa, mientras que la secretaria de Organización socialista, Ana Sánchez, ha considerado que el texto tenía una intención "torticera".