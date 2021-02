Castilla-La Mancha no se plantea "hoy por hoy" sancionar a las personas que no quieran vacunarse

20M EP

NOTICIA

El Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha planteado "hoy por hoy" sancionar a las personas que no quieran vacunarse, lo que no quiere decir que a futuro no pueda plantearse esa posibilidad.