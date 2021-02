Qué es una persona narcisista y cómo identificarla

El narcisismo es un trastorno de personalidad en el que la persona que lo padece tiene un sentido exagerado del egocentrismo, un deseo constante de atención y admiración, una importancia y preocupación extrema por sí misma y, además, presenta una carencia de empatía hacia los demás, lo que le hace tener relaciones conflictivas.

Es por ello que este trastorno causa diferentes inconvenientes en al vida cotidiana del paciente, ya que afecta a muchas áreas, como las relaciones sociales, el trabajo, los estudios, el ámbito económico, etcétera. Tal y como indican desde Mayo Clinic, estas personas suelen sentirse infelices o decepcionadas cuando no reciben la atención o admiración que creen merecer.

¿Cómo identificar a un narcisista?

En primer lugar, no se debe confundir el narcisismo con una alta autoestima ni con, por ejemplo, el trastorno antisocial de personalidad, aunque puedan coincidir en algunos aspectos, tal y como explican dese el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP).

El punto clave que lo diferencia es que el narcisista depende "de las otras personas, de sus halagos, de sus elogios, de las satisfacciones físicas, emocionales y económicas que estos pueden procurarle", indican desde ISEP.

En muchas ocasiones, las personas con trastorno de personalidad narcisista tratan de moverse por círculos de personas privilegiadas con el objetivo de conseguir nuevos adoradores que, además, consideran que están "a su mismo nivel. Otra de sus características principales es que carecen completamente de empatía hacia otras personas, aunque tratan de disimularlo con sus relaciones.

Este trastorno puede estar causado, en la mayoría de casos, por un complejo de inferioridad, tratando de compensar el sentimiento de deficiencia que, seguramente, se ha creado por una carencia emocional durante la infancia.

Otra característica que puede indicar que una persona sufre este trastorno tiene que ver con la forma negativa de actuar ante las críticas, aunque sean constructivas. Son impacientes, no están a gusto si no destacan, se ofenden con facilidad, reaccionan con desdén o desprecio con los demás para tratar de parecer superiores y se sienten infelices cuando no alcanzan la perfección, como indican desde Mayo Clinic.

También es común que tengan un sentido exagerado de prepotencia y no solamente les vale con sentirse superiores, sino que los demás deben reconocer y alabar esa superioridad. Es muy común que exageren sus logros y monopolicen las conversaciones. El sentimiento de envidia aflora en ellos con facilidad y, además, suelen recalcar que son los mejores o tienen lo mejor de todo.