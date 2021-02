Sánchez corteja a ERC en el Congreso para que apoye un Gobierno en Cataluña presidido por Illa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso para informar sobre el funcionamiento del estado de alarma y, como suele ocurrir, el debate ha derivado en cajón de sastre en el que los grupos ha tratado todo tipo de temas. Y también las elecciones del 14-F y la formación de Gobierno en Cataluña al que ha aludido el propio presidente. En concreto, para cortejar -sin éxito- con los Mossos y por la izquierda y el "reencuentro" a ERC para que apoye un Govern presidido por el candidato socialista, Salvador Illa.

Sánchez se ha dirigido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para afirmar que el 14-F dejó "dos lecturas claras". "Que han ganado las fuerzas que apuestan por el reencuentro y el diálogo" y que "una amplia mayoría en el Parlament quiere una salida por la izquierda", ha dicho el presidente a Rufián, obviando que de momento los republicanos parecen apostar por otra "lectura" a la que no se ha referido, que hubo mayoría de votos independentistas, un 51,4%.

"Creo que estaría muy bien si reconociéramos esa voluntad de reencuentro y progreso en la formación de un gobierno que sería muy bueno que liderara quien ha ganado, Salvador Illa", ha añadido.

Además, Sánchez ha dejado clara su postura coincidente con ERC por lo que respecta a la actuación de los Mossos d'Esquadra ante los disturbios en Barcelona tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. El president en funciones, Pere Aragonés, respaldó a los mossos, mientras que JxCAT ha pedido revisar actuaciones que considera "inaceptables".

Rufián dice no

Este jueves, Sánchez se ha alienado con ERC en su respuesta a Rufián en el Congreso. "He dejado claro cuál es mi interpretación de los hechos, yo defiendo la actuación policial de los Mossos, no es la policía del Gobierno de España, sino del Gobierno de Cataluña, pero yo la defiendo", ha asegurado.

Sin embargo, estos intentos se han topado con la negativa de ERC, vía Rufián, de aceptar otra solución que no pase por un Govern presidido por Aragonés y de defensa del "movimiento independentista".

"Las elecciones, la Generalitat, no es una Liga, no es un Roland Garrros, una Champions, no las gana quien las gana. Las gana quien puede gobernar y quien puede es ERC, ya está", ha dicho Rufián a Sánchez.

"Nosotros pedimos una vez más es un frente amplio para seguir con el proceso y el movimiento político independentista republicano" y de "izquierda", ha añadido.

Dureza con JxCAT

Frente a estos mensajes ha destacado la dureza con la que Sánchez se ha dirigido a la portavoz de JxCAT en el Congreso, Míriam Nogueras. También a la de la CUP, Mireia Vehí, a la que ha afeado que esté dispuesto a apoyar un Govern "con la derecha catalana de toda la vida, si tan de izquierda es".

Pero los reproches fuertes han sido para JxCAT. "No me queda claro su concepto de lo que significa un triunfo electoral. La única certeza a fecha de hoy es que han perdido la presidencia de la Generalitat", le ha dicho a Nogueras.

"Sería bueno que hubiera un gobierno progresista en Cataluña", ha insistido Sánchez, que ha pedido a JxCAT que "asuma su derrota en vez de intentar apropiarse de triunfos ajenos que no son los suyos", en referencia a ERC, que quedó en segundo lugar el 14-F por detrás del PSC.