Belén Esteban estaría meditando dejar 'Sálvame' tras su bronca con Jorge Javier Vázquez... ¿rumbo a 'Viva la vida'?

La desaparición de Belén Esteban más de una semana después de su última bronca con Jorge Javier Vázquez en pleno directo en Sálvameha hecho saltar todas las alarmas de una posible marcha de la de Paracuellos del programa en el que colabora desde hace más de una década y que la ha lanzado definitivamente a la fama.

La ex de Jesulín, que no ha vuelto a aparecer ni en el programa diario ni en el de los fines de semana, estaría meditando junto a su familia si abandona o no Sálvame para siempre, algo de lo que se lleva hablando ya desde hace varios meses, pero que ella siempre ha negado. Esta vez podría ser la definitiva.

De momento, y según cuenta Diez Minutos, la colaboradora está muy enfadada tras el rifirrafe con el presentador y habría pedido a la dirección del programa no coincidir con el catalán.

Belén habría pedido a la dirección de 'Sálvame' no coincidir con el presentador

Además, la misma información apunta un nuevo giro profesional para la madrileña, y este tendría como destino Viva la vida, programa que dirige su íntimo amigo Raúl Prieto y en el que, por ejemplo, se han refugiado otros de los nombres fuertes de la cadena, como Terelu y Carmen Borrego, tras salir de forma abrupta de Sálvame, programa en el que, según indica la revista, ya no se siente tan valorada e intocable como antaño.

De momento nada es seguro y todo está en el aire. Lo que sí está ocurriendo es que, de momento, ella no ha vuelto a aparecer en el programa de las tardes de Telecinco, ya sea con o sin Vázquez al frente.

Miguel y su hija Andrea son ahora los mejores apoyos para la colaboradora en este incierto presente y futuro profesional en el que, la hipotética salida de Sálvame significaría una auténtica bomba dentro del medio televisivo.