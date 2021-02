Núñez vuelve a pedir abrir centros de día: "Si tengo que elegir entre ladrillos o personas, me quedo con las personas"

"Si tengo que elegir entre ladrillos o personas, me quedo con las personas, si tengo que elegir entre obras y vidas, me quedo con las vidas", ha señalado el líder del PP, quien con esta reflexión ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ponga en marcha ya un plan de apertura de estos centros en la región.

"A Page le gusta mucho inaugurar, hacerse fotos y decir que ha construido, pero no es el momento", ya que es tiempo de "normalizar la vida a los castellanomanchegos" y de ayudar a los colectivos sociosanitarios y del Tercer Sector para que no sufran el hecho "de no llegar a fin de mes", ha advertido Paco Núñez.

"No puede ser", ha dicho, que ahora cuando "más lo necesitan" los usuarios y las familias los Centros de Día y Ocupacionales estén cerrados. "Es necesario" su apertura, eso sí, ha afirmado con un protocolo COVID que permita garantizar la salud pública y con unos porcentajes de ocupación y unos horarios adaptables a las necesidades del momento.

En el Parque de la Concordia de Guadalajara, minutos antes de reunirse con el colectivo de Down en Guadalajara, y acompañado de la presidenta provincial del partido, Ana Guarinos, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha asegurado que "tiene poco sentido que se pueda votar siendo positivo por COVID en unas elecciones y que no se pueda ir a un Centro de Día".

Por otro lado, al igual que hizo el diputado del PP Vicente Aroca este martes, ha vuelto a exigir a García-Page "un verdadero plan de rescate" para el Tercer Sector de la región con dinero "contante y sonante" que llegue "realmente" a ellos.

IMV E INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD

Por su parte, Vicente Aroca, en una rueda de prensa en las Cortes regionales, se ha referido a la información publicada por el diario ABC en la que se asegura que Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega solo a uno de cada cinco hogares que lo necesitan.

Ha criticado que la gestión del IMV está siendo "un auténtico fracaso", y al tiempo que esto sucede, ha lamentado, aquí en Castilla-La Mancha a García-Page "se le ocurre recortar y congelar las cantidades económicas y presupuestarias para el ejercicio 2021 en lo que es la referencia a la ayuda de emergencia social".

Según ha señalado, "en el año 2019 había un millón de euros más para la ayuda de emergencia social que en el año 2021". Además, ha dicho, en la región "se han congelado y se han descartado" las nuevas solicitudes de las posibles personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad de la Junta.

"Solamente tienen derecho a este ingreso aquellas personas que ya lo tenían aprobado con anterioridad, pero las nuevas solicitudes son denegadas", ha censurado el diputado 'popular', quien ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que, mientras el IMV no funcione correctamente, "ponga todo lo que tenga que poner a su alcance para volver a restablecer en cantidad superior a la que hay actualmente el Ingreso Mínimo de Solidaridad de Castilla-La Mancha", ha sentenciado.