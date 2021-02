'La Realidad', de Darío Facal y Metatarso, se estrena el viernes en Valladolid tras la interrupción por el Covid

La concejal de Cultura, Ana Redondo, ha recordado que el objetivo del programa MeetYou consiste en abrir las posibilidades de atracción de nuevos públicos al teatro y cuyo "núcleo central" este año era, según ha apuntado el director del Calderón, José María Viteri, "retomar este fallido estreno".

Además, Viteri ha destacado que esta será la primera vez que el público vallisoletano pueda disfrutar de un trabajo de Metatarso y Darío Facal, cuyas producciones "oscilan entre el teatro experimental y los grandes espectáculos" y con un estilo "iconoclasta", aptitudes que les han convertido en "una de las grandes compañías de la escena contemporánea".

Por su parte, Facal ha reconocido que es una "maravilla" tener la ocasión de retomar este proyecto "interrumpido" por el Covid-19, un espectáculo que poco tiene ya que ver con el que planteara hace ya casi un año. "Hemos pasado de un espectáculo totalmente 'precovid', en el que primaba la interacción entre público y actores a tener que readaptar todas esas ideas a la nueva situación", ha explicado Facal.

Así, se ha pasado de una concepción "muy cercana" a la representación de un presente que "muchas veces es difuso, distópico o de ciencia ficción". No obstante, los temas que trata la obra sí son "cercanos al público y fácilmente reconocibles", aunque según ha avanzado, no se hace ni una sola referencia explícita al coronavirus: "Sería absurdo hacerlo porque todos lo conocemos y estamos hartos; hablamos de todo lo que consideramos presente y futuro pero no del Covid".

Y es que, a pesar de que la pandemia haya trastocado sus planes sobre el escenario, sí ha confesado que eso ha permitido "profundizar en el núcleo" de la obra y que esta haya "florecido" ya que se ha pasado a tratar "de una forma filosófica la relación de la sociedad con la información al respecto de la realidad que se vive actualmente". En definitiva, según ha resumido el propio Facal, "el espectáculo es un gran viaje intelectual y poético acerca del presente".

La obra podrá verse el viernes 26 y el sábado 27 en dos pases que tendrán lugar a las 19.00 horas con entradas a un precio de 10 euros en el marco de la programación del MeetYou.