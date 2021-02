Eva Timoteo (Cs) dimite como concejal tras compatibilizar su cargo con el de procuradora sin aprobarlo el Pleno

En una rueda de prensa, la concejal ha mostrado en primer lugar el certificado del Colegio de Procuradores emitido el día 18 de febrero en el que se certifica que las actividades que ha desempeñado son "compatibles".

Tras ello, ha reiterado que "siempre" ha actuado de buena fe y "en la confianza legítima de estar amparada por el Pleno", si bien en el momento en el que se le comunicó "de manera fehaciente que no era así", presentó su renuncia "inmediata, no sólo al cargo, sino también a toda retribución pública".

Por tanto, "todo lo demás es ruido, producto de la triste y baja calidad política en la que algunos se empeñan en que sigamos instalados", ha declarado Timoteo, quien ha admitido que "todo esto está infligiendo un dolor y un sufrimiento demasiado grande para mi familia, mis amigos y las personas que me quieren y aprecian, que no se lo merecen".

En este sentido, considera que "la mejor perspectiva para aclarar esta situación con el respeto debido a los ciudadanos y a esta institución, será ya desde fuera de la política", como "una decisión propia", de modo que "a partir de ahora queda seguir el procedimiento que corresponda y también defender mi honorabilidad y honestidad, lo cual no me permitiría seguir prestando dedicación exclusiva al servicio de los cordobeses", ha declarado.

En cuanto a "las valoraciones morales y las insinuaciones para dejar planear la sombra de dura sobre el desempeño del cargo", Timoteo ha enfatizado que para ella "lo inmoral y vergonzoso es pregonar ser voz de los más desfavorecidos, mientras en los centros de Servicios Sociales permitían listas de esperas de más de seis meses y retrasos infames de más de cuatro meses en los pagos de las ayudas sociales", entre otros aspectos que ha afeado.

Además, ha pedido "perdón" por sus errores, "fruto de una inexperiencia política" que intentó suplir dando todo de ella, "y aunque especialmente en temas sociales, nunca todo es suficiente, me voy con orgullo y dando gracias a Dios de haber podido ayudar a mi ciudad en los peores momentos de su historia reciente, con la conciencia tranquila de saber que me he empleado al 200% y de manera incondicional", ha defendido.

EL RESPALDO DE CS Y PP

Mientras tanto, Timoteo ha afirmado que cuenta con el respaldo de los compañeros del grupo de Cs, así como los del PP en esta decisión, y ha mostrado distintos agradecimientos por su labor diaria.

Al respecto, el equipo de gobierno acordó la semana pasada cambios en su organización con un decreto del alcalde, José María Bellido (PP), con la intención de que Eva Contador asumiera Servicios Sociales, a la vez que mantiene la competencia de Mayores, mientras que Eva Timoteo se pondría al frente de Participación Ciudadana y Solidaridad, al tiempo que seguiría con Igualdad.

Asimismo, Timoteo dejó de ser teniente de alcalde y renunció a su sueldo como capitular hasta que el Pleno del Ayuntamiento autorizara su dedicación parcial para compatibilizar su responsabilidad municipal con su trabajo de procuradora, si bien ahora ha anunciado su dimisión, pendiente del procesado administrativo sobre su situación, en cuanto a la situación de tener que devolver parte del dinero cobrado en este tiempo.