El primer pretendiente de Kim Kardashian tras su separación es el protagonista de una serie de éxito

El The End a la historia de amor de KimYe está más cerca que nunca después de que Kim Kardashian haya presentado la demanda de divorcio de Kanye West tras siete años de matrimonio. Aún no es oficial, pero eso no ha sido óbice para que ya empiecen a aparecer algunos pretendientes de la socialité.

De hecho, y eliminando ciertos comentarios que ha recibido en Instagram ante los cuales la influencer seguramente apenas se inmutará, el primero es el protagonista de una serie de éxito: Nicholas Braun, uno de los protagonistas del drama de HBO Succession.

El actor, que interpreta al primo Greg en la historia de intrigas de poder dentro de la familia de Logan Roy, ha publicado un vídeo de 3 minutos en el que no solo se muestra como un hombro sobre el que llorar para la diva sino que, entre broma y broma, asoma la posibilidad de que Kimberly cambie de tercio en sus relaciones y se pase al mundo hollywoodiense.

"[Kim Kardashian] ya ha estado casada en otras tres ocasiones y el quid de la cuestión es si a estas alturas se mostraría al menos dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor. ¿Estaría abierta a conocer a alguien completamente diferente?", comienza preguntándose el intérprete de 32 años, ocho menos que la empresaria.

Braun, de quien se rumoreo que recientemente cortó con su pareja, se intenta mostrar comprensivo con la difícil situación de Kimberly y comienza a explicarle que tal vez deba interesarse por un modelo de hombre con el que no haya estado hasta ahora.

Quizá uno muy alto (él mide 1,98 metros) y que siempre se encargue de sacarle una carcajada en el momento oportuno. "Puede que un chico que esté hablando sobre ti en Internet. Un chico que se atreva a hacer un vídeo como este porque está intentando hallar la fórmula para hablar contigo y no conoce a nadie que te conozca", recalca.

Aunque no se sabe si Kim Kardashian es o no fan de la ficción en la que trabaja (y por la que fue nominado a un premio Emmy), Braun espera que, a pesar de lo chocante que pueda ser ponerse en contacto con ella de esta forma, la socialité encuentre una "diferencia" positiva.

Sería, en caso de que finalmente fructifiquen los intentos del intérprete, el primer actor en el historial de la empresaria de moda, ya que anteriormente ha estado casada con el productor musical Damon Thomas, con el jugador de baloncesto Kris Humphries y, ahora, con Kanye, con quien tiene cuatro hijos (North, Saint, Chicago y Psalm, nacidos en 2013, 2015, 2018 y 2019, respectivamente).