La visibilización de las distintas formas de sentir o de vivir la sexualidad parece ser aún una necesidad o al menos eso podría deducirse de la opinión de muchos de los espectadores de Grande Fratello VIP 5, lo que viene siendo el Gran Hermano VIP de Italia.

En ese concurso reality la modelo brasileña Dayanne Mello hablaba abiertamente de los sentimientos que estaba teniendo por su compañera en la casa, la actriz Rosalinda Cannavò.

Tal y como adelantaba Vertele, Mello ha hablado abiertamente de eso tanto en el confesionario como con sus compañeros. "Ya me había enamorado antes de otra mujer. Me he acostado tanto con hombres como con mujeres. No veo ningún problema", aseguraba.

Además, para Mello, era correspondida: "Sé que Rosalinda tiene su curiosidad. Para ella, en un momento que vivimos, fue amor de verdad".

Y aunque ese amor incipiente se ha roto ahora a las puertas de la final por una fuerte discusión entre ambas, muchos usuarios notaron que cuando se hizo evidente algunos compañeros de Mello la criticaron y hacían comentarios sobre su bisexualidad.

"¿Te vas a inventar que estás enamorada? ¿A dónde quieres ir?", le espetaba otra concursante. "Te estás aprovechando de la historia LGTB. Experimenta discriminación y luego ya apareces en televisión para contar una historia entre mujeres", le decía otro de los compañeros, que piensan que utiliza esta historia para ganar apoyo entre la audiencia.

Así, en redes sociales se creó el hashtag #Rosmello, mezcla de Mello y Rosalinda, para evidenciar y hablar sobre esa historia de enamoramiento, al estilo de lo que ocurrió en España con #Luimelia, por los personajes de Amar es para siempre, que acabaron por tener su propia serie.

Este momento me deja sin respiración cada vez que lo veo, esto no se finge #mellos#rosmello#exrosmellohttps://t.co/KoXILxeAZ3 — BolloDrama (@BolloDramaQ) February 24, 2021

Cabe destacar que Dayanne Mello pasa por un momento psicológico muy delicado, pues hace apenas unos días falleció en brasil su hermano pequeño en un accidente automovilístico, algo de lo que ella se enteró dentro de la casa de Gran Hermano, donde decidió permanecer.