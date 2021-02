Cvirus.- Sanitat ordena recuperar els espais hospitalaris habilitats com a UCI per al seu ús habitual

Sanitat va remetre el passat 8 de gener, quan va començar a pujar la corba d'ingressos per covid, unes directrius a tots els departaments de salut incloses en el document 'Mesurades organitzatives d'assistència sanitària en resposta a la covid-19' per a fer front a l'augment de la pressió hospitalària.

Entre elles, va ordenar la suspensió de les operacions quirúrgiques no urgents, així les proves diagnòstiques no preferents i els ingressos programats. De la mateixa manera, va urgir a habilitar tots els llits de crítics instal·lades en els hospitals i a desdeblar habitacions.

Així, els hospitals van habilitar cafeteries, capelles, salons d'actes o gimnasos de rehabilitació per a ingressar a pacients i van aprofitar els quiròfans i unitat de reanimació (REA) per a crítics.

Ara Sanitat ha ordenat recuperar aquests espais després que aquest dilluns la Comunitat Valenciana abandonara per primera vegada des del 16 de desembre el nivell de risc extrem en reduir la incidència acumulada per sota dels 250 casos per cada 100.000 habitants. El divendres passat ja va baixar a nivell 3 en ocupació de llits d'aguts per pacients covid. No obstant açò, segueix en risc extrem en ocupació d'UCI.

LLISTES D'ESPERA

Així mateix, fonts del departament que dirigeix Ana Barceló han assenyalat, davant aquesta millorança de la situació epidemiològica, que "a poc a poc se n'anirà recuperant l'activitat quirúrgica". No obstant açò, han aclarit que la represa de les intervencions "dependrà de la situació concreta de cada departament de salut".

La tercera onada de la pandèmia ha fet augmentar la llista d'espera quirúrgica de la Comunitat Valenciana al gener altres 17 dies més que al desembre, amb el que la demora mitjana se situa en 142 dies, la pitjor dada des de setembre. Un total de 65.400 valencians esperen a ser intervinguts, 3.562 més que el mes anterior, segons dades de conselleria.