Las Juntas aprueban los presupuestos de Bizkaia, con los votos de PNV y PSE y sin incorporar enmiendas de la oposición

De este modo, cierra su tramitación en las Juntas Generales el proyecto presupuestario que cuenta con una cuantía de 7.970,8 millones de euros, un 6% menos que en 2020 como consecuencia de la caída de los ingresos tributarios provocada por la crisis derivada de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el disponible departamental se incrementa un 5,9%, hasta los 1.358,8 millones de euros.

En este trámite parlamentario, se han registrado enmiendas a la totalidad por parte de EH Bildu y Elkarreki Bizkaia, que fueron rechazadas por el pleno el pasado día 3, y más de 600 enmiendas parciales, de las que solo una, de PNV y PSE, ha sido incorporada al proyecto durante su debate en Comisión de Hacienda. Finalmente, este miércoles se ha sometido a votación el dictamen final de la Comisión, con lo que han quedado aprobados definitivamente los segundos presupuestos de la legislatura en Bizkaia.

Durante el debate en el pleno de las Juntas, los grupos de la oposición han censurado al Ejecutivo foral que no haya aceptado ninguna de sus enmiendas.

La juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi ha asegurado que PNV y PSE no tienen "voluntad real de llegar a acuerdos" y ha considerado que el debate de los presupuestos ha sido "una oportunidad perdida". "No han querido mover una coma", ha censurado. La apoderada ha advertido de que "la situación ha cambiado totalmente en el último año, han cambiado las prioridades de la gente, pero no las de este presupuesto".

También la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha acusado a los grupos del Gobierno foral de aplicar "el rodillo", sin "actitud negociadora de ningún tipo". Además, ha subrayado que las cuentas parecen "el presupuesto para un año sin pandemia, sin crisis económica", pero, por mucho que cierren los ojos, la pandemia y la crisis económica siguen estando ahí". Según ha indicado, "hay capacidad para hacer, la cuestión es tener voluntad política".

Por su parte, la portavoz del PP, Amaya Fernández, ha reclamado que los vizcaínos "merecen unos presupuestos mejores", que estén "pegados a la realidad de la calle". A su entender las cuentas son "excesivamente continuistas" y presentan "pocos proyectos nuevos" para afrontar la situación generada por la pandemia. Según ha lamentado, Bizkaia está "en coma" y el presupuesto se parece más "al paracetamol" que a "un proceso de reanimación".

PRIORIDADES DE LOS VIZCAÍNOS

Desde los grupos que integran el Ejecutivo vizcaíno, el juntero del PNV Mikel Bagan ha asegurado que han tenido "voluntad de negociar y llegar a acuerdos" y han presentado "propuestas serias", pero la oposición "no ha querido entrar". Asimismo, ha defendido que jeltzales y socialistas han consensuado unos presupuestos que responden a las prioridades de los vizcaínos.

El portavoz del PSE-EE, Juan Otermin, ha censurado a la oposición que haya presentado "propuestas maximalistas" que "temen mancharse de consensos con otro", reflejan a "las necesidades de sus partidos", en lugar de las de los vizcaínos, y "miran el titular de mañana en lugar del futuro que dejaremos tras esta legislatura". "El futuro no pasa por bajar los brazos o por poner impedimentos a las iniciativas y proyectos de quienes tienen la responsabilidad de dirigir el quehacer del Gobierno Foral", ha afirmado.

