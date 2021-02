Bulos que suplantan a medios de comunicación y se hacen pasar por noticias reales

Los bulos y las desinformaciones pueden mostrarse de muy diversa forma: audios, vídeos, imágenes, cadenas de WhatsApp, etc. Algunos son fáciles de identificar a diferencia de otros, como es el caso de los bulos disfrazados de noticias reales que suplantan a medios de comunicación.

Tras los disturbios y protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél que tuvieron lugar en distintas ciudades del país, ha comenzado a circular por redes sociales una captura de una supuesta noticia de La Vanguardia. El contenido está encabezado por un titular con una supuesta declaración del rapero Pablo Hasél en la que afirma que “esto [los disturbios] no va a parar hasta que me dejen en libertad” y que “no se responsabiliza de que sus seguidores comiencen a matar a ciudadanos inocentes”. Es un bulo, como ya os contamos en Maldita.es.

Bulo sobre La Vanguardia Maldita.es

La captura no coincide con la tipografía utilizada por La Vanguardia en su edición digital y el propio medio ha afirmado en su perfil oficial de Twitter que es una captura "completamente falsa". Tampoco hay registro de que Pablo Hasél haya mencionado estas palabras pues desde que ingresó en la cárcel no ha realizado declaraciones públicas. Pero este no es el único caso que hemos desmentido en Maldita.es.

No, El Mundo no ha publicado que los abuelos del ‘hombre de los cuernos’ que asaltó el Capitolio de EEUU sean de Orea (Guadalajara)

El Mundo no ha publicado que los abuelos del ‘hombre de los cuernos’ que asaltó el Capitolio de EEUU sean de Orea (Guadalajara) Maldita.es

También ocurrió el pasado mes de enero cuando se produjo el asalto al Capitolio. “El 'Lobo de Yellowstone', detenido tras el asalto al Capitolio. Sus abuelos eran de Orea (Guadalajara)”. Este es el supuesto titular que suplantaba a El Mundo y que estuvo circulando en redes sociales.

También se compartieron otra capturas: una con otro supuesto titular del mismo medio afirmando que sus abuelos eran de Monreal del Campo (Teruel), otra afirmando que "eran industriales valencianos" de Alcoy (Alicante) y otra que señala que sus abuelos eran migrantes de la Parroquia de Cela en Bueu (Pontevedra). Pero todas son un bulo. El Mundo no ha publicado esos titulares y la tipografía de una de las capturas ni siquiera coincide con la de este diario.

El País tampoco publicó que había un joven en cuarentena por posible contagio de coronavirus al comienzo de la pandemia

Este tipo de bulos ha estado presente desde el inicio de la pandemia de la Covid-19. Con la llegada del coronavirus a España comenzó a circular mucha desinformación sobre supuestos contagios en municipios españoles.

Nos preguntasteis por una imagen que circulaba en redes de un supuesto artículo publicado por El País titulado "Joven de Arganda del Rey (Madrid) puesto en cuarentena ante posible contagio de coronavirus". En el supuesto subtítulo se afirma que "se encuentra ingresado en el hospital Gregorio Marañón. Pero no hay pruebas de que se haya publicado un artículo similar en El País: no coincide la tipografía, no aparecen los autores ni la fecha y hora de publicación y no hay rastro de una publicación similar.

Como se puede comprobar con una búsqueda en su web, no aparece ningún artículo con este titular o con este subtítulo y tampoco aparece en archivo. Desde El País aseguraron a Maldita.es que ese artículo no había sido publicado desde el medio. Además, en la imagen del supuesto artículo de El País no aparecen ni el autor ni la fecha y hora a la que se ha publicado, datos que sí que aparecen en otros artículos con el mismo formato, como se puede ver comparando un artículo real con esta imagen.

Si te encuentras con uno de estos artículos, te aconsejamos que, en primer lugar, busques si se encuentra en la web del supuesto medio que dice ser y, en segundo lugar, compares la tipografía del artículo que circula con la que utiliza el medio de comunicación. Si tienes dudas, siempre puedes preguntarnos a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319).