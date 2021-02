Detingut un empresari per no retornar 14 camions que li havien llogat

Agents de la Policia Nacional han detingut un empresari de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte d'apropiació indeguda, per no retornar 14 camions que li havia llogat un altre empresari castellonenc, valorats en més de 660.000 euros.