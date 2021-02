El alcalde de San Nicolás dice que el "debate" del parque natural está "en toda la comarca" y pide "diálogo"

En declaraciones a Europa Press, el socialista Juan Carlos Navarro ha mostrado su plena comprensión a dicho acuerdo aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Las Navas, formado exclusivamente por concejales del PSOE y presidido por Andrés Barrera, bajo la premisa de que la figura del parque natural implica un "sinfín de condicionantes e impedimentos" para la actividad y el "desarrollo" socioeconómico del municipio.

"Cualquier reforma o construcción de viviendas o simplemente la recogida de basura tiene unos sobrecostes enormes. Hay trabas para el desarrollo de la red industrial en suelo no urbanizable e impedimentos para infraestructuras para el turismo", se detallaba en la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Las Navas, avisando de que las medidas que se debería haber desarrollado por Ley no han sido implentadas", derivando ello en "el resultado contrario al buscado, perjudicando gravemente el desarrollo de los municipios".

"EN TODA LA COMARCA"

Al respecto, Juan Carlos Navarro ha expuesto que se trata de un "debate" suscitado "en toda la comarca" de la Sierra Morena sevillana, porque después de "30 años" de la constitución del parque natural "los principales objetivos" marcados entonces "no han sido cumplidos", en alusión al "desarrollo económico o la fijación de la población" al territorio, pues Sierra Morena lucha actualmente contra la paulatina despoblación de sus municipios.

Así, el alcalde de San Nicolás ha señalado que se trata de un asunto que no surge en la actual legislatura autonómica, marcada por el Gobierno de coalición de PP y Cs tras décadas de gobiernos socialistas. "No es una guerra de partidos. Esto viene de años y años en los que no se ha actuado correctamente con el parque natural", ha explicado.

En cualquier caso, ha señalado que en el caso de San Nicolás del Puerto, sigue pendiente la mejor "regulación" de las visitas al popular monumento natural de las Cascadas del Huéznar, la frondosa cadena de cascadas y pozas que caracterizan un tramo de la ribera de dicho río que atraviesa la localidad, pues tal paraje está "lleno" todos los fines de semana.

OBRAS "PARALIZADAS"

Del mismo modo, ha lamentado la "paralización" de unas obras ya "aprobadas" para mejorar los accesos a dicho espacio y crear una zona de baño regulada, así como el "deterioro" de la vía verde de la Sierra Norte, creada sobre el antiguo trazado ferroviario; y la situación "tercermundista" de los accesos a los aparcamiento del Cerro del Hierro, otro enclave de San Nicolás declarado como Monumento Natural, un paleokarst de gran belleza fruto de la explotación del citado cerro como mina desde la época romana hasta mediados del siglo XX y la propia acción de la naturaleza.

Para Juan Carlos Navarro, la solución a la situación es "el diálogo entre administraciones", es decir entre los ayuntamientos de la comarca y la Junta de Andalucía como entidad gestora del parque natural Sierra Norte.

"Debemos sentarnos todos y buscar soluciones", ha dicho, mostrando su apoyo al Ayuntamiento de Las Navas y avisando de que San Nicolás del Puerto no "cierra la puerta" a medidas como la adoptada en dicha localidad, si la situación "no da un cambio".