El PP exige que los Ayuntamientos "sean protagonistas" en la gestión de los fondos europeos y no se les "abandone"

Así lo ha expresado el diputado autonómico del PP de La Rioja, Alfonso Domínguez, quien ha anunciado, además, que su grupo llevará diferentes mociones o proposiciones tanto en el Congreso como en el Senado como en todos los Ayuntamientos de España para considerar esta posibilidad después de conocer que el Gobierno central elimina a los Ayuntamientos de la gestión de estos fondos.

Alfonso Domínguez ha recordado que la gestión de estos fondos europeos "deben ser imprescindibles" para la salida de la crisis "en la que estamos inmersos". Por ello, ha indicado, "debe ser correcta" pero para el Partido Popular "esta tarea está siendo lenta y con falta de transparencia".

"Si no tramitamos bien estos fondos, no podremos salir de esta crisis y los pequeños negocios o las pymes no se podrán recuperar", ha lamentado.

A nivel regional, Domínguez ha asegurado que "las noticias que nos llegan" desde el Gobierno de La Rioja, con la socialista Concha Andreu a la cabeza, "son muy preocupantes". En este sentido, ha analizado, "en primer lugar se ha visto cómo la presidenta ha dejado escapar 10 millones de euros que correspondían a nuestra comunidad autónoma" y, en segundo lugar, "ha puesto de responsable de la gestión de estos fondos al responsable de las desastrosas ayudas de la ADER -en referencia al exconsejero José Ignacio Castresana- para las empresas riojanas".

Por tanto, reflexiona, "si no ha sido capaz de dirigir las ayudas de la ADER, ¿cómo va a tramitar estos fondos?".

Desde el PP también critican que desde el Gobierno regional "se ha creado una oficina sin transparencia para gestionar estos fondos con el único fin de hacerlo a su capricho político sin colaborar con las empresas, trabajadores ni los ayuntamientos riojanos".

Alfonso Domínguez ha explicado que "de los 140 mil millones de euros que se deben administrar en los fondos europeos, a los ayuntamientos de España llegarán solo 1.500 millones, una cifra ridícula, y a La Rioja solo 10. 10 millones de euros para los 174 municipios riojanos".

Todo -ha continuado- "con la excusa del gobierno de Sánchez que dice que los Ayuntamientos no tienen la capacidad intelectual para dirigir los fondos".

Ante ello, ha indicado Domínguez, "desde el PP le preguntamos a Andreu si está de acuerdo con esa afirmación".

Así las cosas, desde el PP "queremos recordar a Andreu que los alcaldes y los concejales de La Rioja, junto a profesionales sanitarios y trabajadores esenciales, han sido auténticos héroes en la gestión de la pandemia porque se han dejado la piel para proteger a todos sus vecinos" y, como respuesta, ha criticado "ahora son abandonados".

Ante esta situación, Domínguez ha recordado que el PP "es un partido hecho desde los pueblos, los barrios y las ciudades y, por tanto, no vamos a permitir que todos los ayuntamientos queden fuera de los fondos europeos por lo que vamos a impulsar diferentes medidas parlamentarias para evitarlo".

Entre ellas, desde el PP solicitarán que los ayuntamientos de España gestionen -al menos- 20 mil millones de euros y, en el caso de La Rioja, queremos que los 174 municipios reciban 140 millones de euros".

Además, exigirán que tanto Ayuntamientos como alcaldes como concejales "sean protagonistas en la gestión de estos fondos y haya mayor participación".