Barbón replica a Mallada que el problema de la despoblación no tiene una solución mágica como "un cambio de sede"

Barbón respondía así a la pregunta planteada durante el Pleno por la portavoz del PP, Teresa Mallada, sobre las medidas concretas que ha adoptado su Gobierno para atajar el declive demográfico de Asturias.

El presidente asturiano ha reprochado a Teresa Mallada que le eche en cara que está demasiado pendiente de la pandemia del coronavirus y le ha pedido que no ataque al Gobierno por centrarse en la lucha sanitaria.

Así mismo le ha recordado a la presidenta del PP que en septiembre ya le planteó la misma pregunta y ya entonces le dijo que estamos ante un problema de "medio y largo plazo". No obstante ha indicado que en el Presupuesto de este 2021 se recogen medidas fiscales para luchar contra la despoblación, unas cuentas que ha recordado contaron con el voto en contra del PP.

"Usted voto en contra de los presupuestos y por tanto votó en contra de esas medidas contra el despoblamiento. Está muy bien proponer medidas ahora, pero los asturianos deben saber que usted no propuso medidas de cara a las cuentas, su única aportación fue al final y referida al fondo de rescate", ha dicho Barbón

Por ello ha animado al PP a aportar a las soluciones, no solo a través de la comisión del Reto Demográfico, sino directamente al Gobierno, pero ha advertido que esas medidas si luego no se plasman en el presupuesto no tienen ningún sentido.

Por su parte Teresa Mallada ha repasado algunas de las cifras que dan idea de la situación demográfica grave que vive la región y ha recordado al Presidente que a día de hoy siguen sin conocer medidas concretas al respecto del Comisionado Demográfico y del Gobierno asturiano.

Ha lamentado que mientras el Gobierno sigue sin hacer nada los jóvenes se siguen marchando de Asturias. "Llevamos mucho tiempo pidiéndoles medidas fiscales concretas y vuelvo a ponerle el foco en las alas de la región donde los problemas de los servicios públicos se van a cumulando", ha dicho Mallada.

Infraestructuras deficientes, excesiva fiscalidad, trabas al emprendimiento o problemas en los servicios sanitarios o escolares como por ejemplo con el transporte, son a juicio de Mallada algunas de las cuestiones que se necesitan atajar para poner freno a la sangría demográfica. Por ello ha puesto como ejemplo las políticas desarrolladas en la vecina comunidad de Galicia.

"Me pregunto porque los gobiernos de otras comunidades son capaces de seguir gobernando, de compatibilizar la gestión de la pandemia con el resto de la gestión ordinaria", le ha preguntado Mallada que ha pedido a Barbón que deje de dedicar el tiempo a cuestiones accesorias y se dedique a gobernar.