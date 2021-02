Cesc Escolà, entrenador en la última edición de OT: "La motivación está muy bien, pero necesitas mucha disciplina"

Cesc Escolà es entrenador deportivo y se encargó de los entrenamientos de los participantes de la última edición de Operación Triunfo. Además, durante el confinamiento, acompañó desde TVE a muchas personas que querían mantenerse en forma desde casa con un programa de entrenamiento diario.

Ahora, con su libro Mucho más que Fitness, Cesc quiere llegar a más personas todavía para motivarlas a que continúen con este hábito que les conducirá a una vida más sana mientras dejan de lado las excusas que ya todos conocemos.

Se has encargado de los entrenamientos de OT y de un programa diario de entrenamiento en TVE durante el confinamiento, ¿qué ha supuesto para usted?

A nivel profesional y personal para mí ha sido un sueño que nunca me hubiera imaginado alcanzar. Yo me dediqué durante muchos años a ser profesor y tutor del Grado Superior de Acondicionamiento Físico y pasar a ser profesor de Operación Triunfo fue brutal. Ayudamos a muchísima gente y para mí cada día era un regalo.

¿Tuvo alguna vez el sueño de llegar a la televisión?

Antes de Operación Triunfo llevaba tres años un poco estancado. A pesar de que era profesor y tutor, y por las tardes tenía mis clases en el gimnasio, igualmente me sentía con ganas de crecer, de evolucionar, de hacer algo grande de verdad. Fueron las ganas, dormir con esa sensación cada día y la motivación lo que hizo que el destino terminase llevándome a Operación Triunfo. Así que ahora tengo ganas de mucho más.

¿Cree que dentro de lo malo de la pandemia se ha podido sacar algo bueno?

Por culpa de una pandemia mundial de algo tan negativo salieron cosas positivas como es que muchísima gente se ha dado cuenta de la importancia de cuidarse, de la necesidad de tener un futuro sano y una rutina de vida saludable. Muchas personas se motivaron para empezar a hacer ejercicio y descubrieron que desde la televisión se puede entrenar muy bien, en casa y con cero excusas.

¿Considera que la motivación de hacer ejercicio que se ha visto durante el confinamiento se ha mantenido en el tiempo?

Depende. Hay muchísima gente que sigue entrenando y hay otra gente que puede que haya abandonado y vuelva al círculo vicioso del sofá. Creo que hay mucha gente que empezó en la cuarentena a hacer ejercicio y se enganchó y sigue entrenando. Por eso es tan importante que en la televisión en España haya un programa dedicado a la salud.

¿Por qué eligió el título Mucho más que Fitness para su libro?

El fitness es una parte pequeñita del libro, pues hay otras más importantes como es la motivación, la constancia, el esfuerzo, la experiencia personal y profesional, los errores, la nutrición... Hay tantas cosas que es mucho más de a lo que yo me dedico. El concepto de "fitness" es muy grande, engloba muchísimas disciplinas y ejercicios, pero va mucho más allá de esto.

Su libro está escrito para ser motivador, pero ¿los lectores podrán encontrar en él lecciones de disciplina también?

Claro, mucha gente no es consciente de dónde he salido yo. Yo he currado como nunca, he sufrido como nunca y he pringado como el que más. Esto en el libro se refleja y la gente ve que no es suerte. Son muchos años de ilusión, de querer evolucionar y no estancarme. La motivación está muy bien, pero necesitas mucha disciplina, ser consciente de cómo eres y cómo puedes mejorar. Además, la constancia es la base de la vida, si no tienes constancia con todo fracasas. Todo lo que me ha pasado es como una inspiración y lo vuelco en el libro para que las personas entiendan por qué razón se deben enganchar al ejercicio sin sentirse obligados.

¿De qué manera le gustaría que las personas se enfrentasen a tu libro? Justamente enfrentarse ya es algo negativo. Mi objetivo es que al leer mi libro la gente se sienta bien porque yo lo he hecho muy mal y lo sigo haciendo mal, a veces, porque nadie es perfecto. Las personas deben entender que no tienen que luchar ni enfrentarse a nada, deben entender y ser conscientes para encontrar esa motivación. Por eso, yo creo que la gente cuando lea el libro se va a reír con mis experiencias, pero a la vez es serio, real y muy sincero. Muchas veces, por las rutinas no somos conscientes de que hacemos celebraciones con ultraprocesados o brindamos con alcohol porque el agua nos trae mala suerte. Esto hace que entremos en un bucle negativo y que no seamos conscientes de la importancia que tiene cuidarnos a nosotros mismos. Es importante llegar a la reunión más importante, no a la reunión de trabajo, sino la reunión personal contigo mismo que será la que te ayudará a envejecer con condiciones y salud.

El hecho de contar su experiencia y trayectoria en el libro ¿es con la intención de conectar con los lectores o lanzarles el mensaje de "si yo he podido, tú también"?

Sí, es más, me encanta que gente mayor, pero gente joven también, me comenten que se sienten identificados y que mi libro les da alas para seguir. Eso es lo más bonito que puedo leer.

Siempre hay dudas con respecto a cuánto tiempo habría que dedicarle al ejercicio físico, ¿qué piensa sobre esto?

No existe algo que sea perfecto, cada uno debe saber qué historial tiene, en qué punto se encuentra y qué genética tiene. Si quieres estar perfecto y no has hecho nada pues no puedes empezar cada día a hacer ejercicio porque al día siguiente vas a abandonar. Si una semana tiene siete días pues puedes empezar con dos días, luego tres, luego cuatro... Si te enganchas de verdad puedes entrenar cada día o casi cada día y descansar uno o dos días. Esto sería lo ideal. Tienes que adquirir un hábito. Pero no solo es el entrenamiento, también es la comida, un tema importante que trato junto con Sara Martínez en el libro. Así entras en un círculo de ir mejorando, pues hacer el cambio de chip es lo más importante.

"Aquellos que empiezan a hacer ejercicio están tomando una de las decisiones más importantes de su vida"

¿Qué diferencias con respecto a otros modelos de entrenamientos tienen los que incluyes en su libro?

La diferencia principal es que no es un modelo concreto, es el modelo base que todo el mundo debería entender que es lo que necesita el cuerpo. No es un reto perfecto que te va a definir y quemar toda la grasa. Es un reto que todo el mundo debería entender como entrenar. Por eso, hablo muy bien del tema de la fuerza que es la base en todo y a partir de ahí de la capacidad de trabajo cardiovascular y la flexibilidad en los estiramientos. También, propongo rutinas de dos semanas que se alargan a 2-3 meses. Yo solo quiero que la gente entienda lo que necesita su cuerpo.

Hay personas que se preguntan cuándo van a empezar a ver cambios cuando empiezan a hacer ejercicio, ¿no es más importante que se centren en mantener el hábito en sí?

Pues son importantes los dos. Primero hay que introducir el hábito, pero si no ves cambios pues no te motivas. Evidentemente, si haces bien las cosas ves cambios y en una semana es posible. Yo en una semana soy capaz de cambiar bastante mi nivel de grasa si como bien y entreno bien. Pues imagínate a una persona que nunca ha hecho nada. Si empieza en una semana o dos a comer bien y hacer una rutina buena, pues el peso es lo de menos, porque va a empezar a notarse más fuerte, que los dolores disminuyen, etc.

"La constancia es la base de la vida, si no tienes constancia con todo fracasas"

Las personas que han tirado la toalla, ¿en qué pueden estar fallando?

Pues en las excusas y el fracaso. Al final cuando tienes una mala experiencia como lesionarte con un deporte o cuando vas al gimnasio y no te ha gustado tiras la toalla. Ser consciente de ello es importante para poder salir de ahí, de ese bucle. Una manera podría ser ir al gimnasio con un amigo, por ejemplo.

¿Puede que algunas personas fallen en el momento de ver resultados porque a pesar de que hagan mucho ejercicio no cuidan su nutrición?

No es que puede, es que es 100%. La nutrición es básica y constituye una parte importante del libro, la tercera. Tú puedes estar fibrado, fuerte y sano solo comiendo bien. Si lo combinas con el deporte pues puedes sobrepasar tus límites. Al final es de lógica. Estamos vivos porque dormimos, bebemos agua y comemos nutrientes, alimentos reales que necesita el cuerpo, no ultraprocesados. El cuerpo termina rechazando los ultraprocesados con grasa, problemas, cáncer y millones de patologías. Si quieres resultados, hay que empezar por la comida.

Desde su experiencia, ¿crees que cada vez tenemos más conciencia de lo importante que es hacer ejercicio o todavía hay que estar recordándolo?

Hace unos años que está empezando a crecer mucho, pero todavía hay que seguir recordándolo muchísimo. Hay gente que solo asocia salir a comer fuera con comer comida basura... Hay que hacer mejor las cosas.

¿Cree que puede dar más pereza hacer ejercicio en casa que obligarte a ir al gimnasio porque lo estás pagando?

Son excusas. Yo he entrenado igual o más en casa que en el gimnasio. Todos los jugadores de élite han seguido entrenando y la gente que ya entrenaba antes pues lo ha seguido haciendo. El problema son las personas que no hacían bien las cosas desde antes.

¿Qué le diría a las personas que quieren introducir el ejercicio en su vida como un hábito más?

Pues les diría que acaban de tomar una de las decisiones más importantes de su vida y que a partir de ahí el camino es largo, toda su vida, y que poco a poco van a ir consiguiendo resultados. Con esfuerzo y sobre todo con diversión. Tienen que disfrutar haciendo ejercicio y aprender a sudar, como digo en mis clases. Esa sensación de estar cansado, no poder más y seguir es un límite y una sensación que te gusta y que te engancha. Una adicción positiva.