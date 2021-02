Cultura.- Mostra de València estrena canal en Filmin per a donar a conéixer títols clau en la història del festival

El nou canal inicia la seua marxa divendres que ve, 26 de febrer, coincidint amb l'estrena en la plataforma de la pel·lícula grega 'El miracle del mar dels Sargassos', de Syllas Tzoumerkas, la qual es va projectar en la 34 edició de Mostra de València, avança el certamen valencià en un comunicat.

D'aquesta manera, Filmin i el festival proposen "una àmplia selecció de títols que s'han pogut veure per primera vegada a Espanya gràcies a la Mostra". Entre els "plats forts", el canal inclou alguns dels films premiats en les tres últimes edicions, com 'The Announcement', Palmera d'Or en 2019, o 'Sympathy for the Devil', Palmera de Bronze eixe mateix any.

A més, incorpora un repertori de pel·lícules "fonamentals" del cinema mediterrani que han passat per la Mostra al llarg de tota la seua història, com 'La vida de Jesús', òpera primera de Bruno Dumont; 'En el cuarto de Vanda', la docuficció de Pedro Costa sobre la destrucció del barri Fontainhas de Porto; 'Krámpack', òpera primera de Cesc Gai o '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', que va obtindre la Palmera de Plata en 1984 i va proporcionar a Pedro Almodóvar el primer premi internacional de la seua carrera.

El canal Mostra de València en Filmin serà també una finestra per a la producció valenciana, ja que inclou pel·lícules com 'Fishbone', de l'alacantí Adán Aliaga; 'Swing, la vida de un secreto', de Miguel Ángel Font Bisiero 'La isla del holandés', de Sigfrid Monleón, entre altres projectades en el seu moment en el festival.