Lluvia de críticas a Sofía Suescún por su comentario racista sobre "adoptar un negrito"

Se mire por donde se mire, y aunque su compañero Miguel Ángel Nicolás intentase echarle un cable para que no siguiese por el mal camino que iba (y que se podía comprobar en la cara de incredulidad de Sonsoles Ónega), el comentario de Sofía Suescún tenía muchísimo racismo dentro. Y las redes se lo han hecho ver.

Todo ocurrió mientras debatían en la mesa de Ya es mediodía. Era la sección Fresh del programa de Telecinco y la presentadora instó a sus colaboradores a dar su opinión sobre el supuesto embarazo de Anabel Pantoja (ese por el que ella se hace ecografías en directo y luego bromea en Instagram junto a su novio).

En un momento dado del espacio, Rosa Benito desvelaba una intimidad: le hubiese gustado tener más hijos. Y fue en ese momento de confesiones cuando Suescún, de 24 años, soltó el comentario, que no es desafortunado, como se podría tildar, sino racista, con todo lo que ello implica.

"A mí me encantaría adoptar algún negrito", revelaba con una sonrisa la socialité y modelo de Pamplona, entendiendo que la adopción de una vida es un gusto personal para ella, algo que recalcó y en lo que se reafirmó diciendo: "Es como mi sueño, no sé. Igual que los animales, no crearlos, sino ayudarlos... Me encanta".

A Sofía, para quien la adopción de un hijo o una mascota depende solo de la raza de este por su forma de expresarse, le intentó echar un capote su colega Nicolás. "Es un poco como Sergio Ramos, la [sic] Sofía: le gustan los niños y le gustan los perros. Tiene mucho amor y lo tiene que entregar, Sonsoles. Tiene un amor muy grande que no le cabe en el pecho".

"Sí, sí. No digo nada", respondía la conductora que prefería correr un tupido velo y pasar a otro tema candente. Algo, por supuesto, que las redes no estaban dispuestas a hacer, y hubo desde quienes pedían su despido hasta quienes creían que justo por ese comentario debería tener prohibido el poder adoptar.

No han faltado los que para desacreditar a Sofía Suescún por sus zafias palabras han demostrado su machismo interior, pero aún así la oleada de críticas hacia la tertuliana ha sido abrumadora, proponiéndole que se informe de que vivimos en el siglo XXI y que la adopción no es como ir de compras.

La cara de Sonsoles cuando dice "igual que los animales" :___ https://t.co/pJTOElEX8k — Sword (@SwordGH) February 23, 2021

Me cago en la madre que la parió......vergüenza ajena nivel Dios...🤦 https://t.co/YXDp8I8gVB — El rey Perenquén🦎🦎🦎🦎🦎🎵🎶🎶🎶🎶🎶🎵🦎🦎🦎🦎🦎 (@jorospe) February 23, 2021

Sofía Suescun: "A mí me gustaría adoptar un negrito, no sé, igual que con los animales"

Vivimos en el Siglo XXI y eso 🤦🏻‍♀️ — Ele (@ele__naiz) February 23, 2021

Sofía Suescun diciendo q quiere adoptar a un niño negrito para darle una vida mejor como a los PERROS☠️☠️☠️☠️☠️ — FIESTA SALSA QUINCEAÑERA✨ (@olgazepam) February 23, 2021