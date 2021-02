Ares Teixidó habla sin tapujos de su depresión y denuncia una encerrona de 'Sálvame' por hablar de Bustamante

Ares Teixidó reapareció este martes en Sálvame, tiempo después de haberse apartado de la vida pública al no haber sabido "gestionar" todo lo que le estaba pasando a raíz de su participación en GH VIP, en 2015, y su romance con David Bustamante, un par de años más tarde.

"No supe gestionar lo que viene luego, después del paso por la casa. A mí me superó", reconoció la comunicadora.

Además, contó, le diagnosticaron diabetes, algo que la llevó a sufrir una profunda depresión de da que está recuperada. "Te culpas. Fue un proceso que me costó bastante, pero ahora estoy bien. Ir a terapia es de las mejores cosas que se pueden hacer, hay que asumir que te pasa algo y hay que ponerse en manos de profesionales", dijo sobre la enfermedad.

"No supe gestionar lo que viene luego después del paso por la casa. A mí me superó"

"Fue como un duelo. Pasé por muchas fases. Me cuesta gestionar estos temas emocionalmente, hasta que finalmente llegué a la depresión", añadió.

Además, los colaboradores del programa sacaron a relucir su idilio con David Bustamante, un tema del que habló tímidamente. "No sabéis lo que pasé. Si lo pasara ahora no sé si lo haría igual, pero lo haría diferente. Me tendría que haber plantado y decir: '¿Qué mierda es esta? ¿Por qué ese machismo? ¿Soy menos?'. Fue un despropósito todo", aseguró, haciendo hincapié a lo que se dijo en su día de ella de que era "una trepa" o que quería "aprovechar la fama" del artista.

"Ya me parecía raro juntar los conceptos amabilidad y 'Sálvame', pero me parece una encerrona"

Sin embargo, ante la insistencia en el tema por parte del programa, Ares denunció estar sufriendo una encerrona. "Esto sí que me parece oportunista, me parece un tema trasnochado. He venido aquí porque me parecía una forma de reconciliarme con el medio, era una forma de decir: 'he estado mal, pero se puede estar bien'. Que yo entiendo que no tiene ningún interés esto en Sálvame, pero me habéis llamado, ya me parecía raro juntar los conceptos amabilidad y Sálvame, pero me parece una encerrona", dijo en directo.