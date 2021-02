La directora del Institut del Teatre dice que su protocolo contra el acoso es "magnífico" pero ha fallado la aplicación

La directora general del Institut del Teatre de Barcelona, Magda Puyo, ha asegurado que el protocolo contra el acoso en la institución es "magnífico" y que lo que ha fallado es la aplicación. "Es un muy buen protocolo. El problema quizás, y que se tiene que solucionar inmediatamente, es como se pasa por este protocolo", ha explicado en una entrevista en TV3.

Puyo, que está a punto de terminar su mandato, se ha abierto a presentarse a la reelección y ha descartado dimitir porque que no cree en marcharse cuando hay problemas, ha dicho textualmente: "Creemos mucho en el proyecto, por lo que lo defenderemos".

Puyo defiende que tenía conocimiento de que las escuelas habían trabajado en "casos concretos" que pensaban que "estaban solucionados" y no tenían la envergadura que "parece que tienen". "Ahora nos tenemos que poner rápidamente y contundentemente para arreglar todo esto", ha reconocido. La directora afirma que trabajan para "corregir los errores" que se han podido cometer y no descarta que lo acaben llevando a la Fiscalía.

Puyo ha explicado que solo era conocedora de un caso el 2016, cuando asumió el cargo, momento en el cual todavía no había protocolo. "Los directores de la escuela consideran que llegan a un acuerdo con la víctima, pero se equivocan", ha reconocido. Con todo, esgrime que la víctima "tiene toda la razón" y admite el error desde la institución. "No quiero sacarme responsabilidades de encima, ni que hayan pasado hace 15 años, nosotros lo asumimos claramente".

La directora general de los cuatro centros del Instituto del Teatro ha justificado que no tiene la relación directa con las problemáticas educativas concretas de las escuelas, que tienen su propio órgano directivo, y que cuando se habla de la "dirección" no es ella. Con todo, defiende que es quien tiene que dar la cara y lo hace. "Puedo dudar o no de que se hayan vehiculado las protestas, tendrían que contestar cada una de las direcciones de las escuelas, pero se han hecho muchas mediaciones, han intentado solucionar estas cosas, pero no han acabado en la herramienta que tenemos", ha explicado.

Ahora, a su entender, hay que abrir "canales de diálogo" para que los profesores se puedan expresar y pide tener un "debate real" sobre las artes escénicas.

Preguntada sobre si se identifica con el testimonio de algunos de los denunciantes en sus años como docente, ha reconocido que sí, pero lo ha atribuido a un "cambio de paradigma con la relación de poder". "Esto nos ha llevado a otro lugar más sano y más digno. Que hubiera otro paradigma no es una excusa, no era bueno, pero lo tolerábamos como normal", ha dicho.

"A una persona enferma se lo tiene que ayudar"

Preguntada sobre la relación con Ollé, explica que desde sábado no ha hablado y que comparecerá ante la Comisión del Institut del Teatre tan pronto como sea posible. Puyo cree que Ollé está "muy dolido" ante unos hechos "dolorosos" y pide también presunción de inocencia.

La directora no ha confirmado abiertamente que Ollé tenga un problema de adicción, pero ha afirmado que es "difícil" tratar las enfermedades mentales y que quizás habrían podido "pedir un especialista para que nos guiara en el proceso". "A una persona enferma se la tiene que ayudar, y es lo que hemos intentado día a día. Quizás no lo hemos conseguido y necesitábamos mucha más ayuda médica", ha concluido.