Camas para calmar la ansiedad de las mascotas: por qué triunfan (y un modelo rebajado para comprobarlo)

Seguro que ya las has visto a través de alguna de tus redes sociales. Blanditas y esponjosas, confortables y el sueño de cualquier perro o gato con pasión por las siestas. Las camas envolventes se han convertido en un must para muchos dueños que, además de pensar en la comodidad y descanso de sus mascotas (¡y en intentar que dejen de subirse al sofá cuando no estamos!), quieren agregar un elemento que les ayude a calmar la ansiedad que, a veces, les produce que estemos fuera de casa. ¿También has llegado un día del trabajo y te has encontrado tus zapatillas favoritas mordisqueadas, pis o la basura de la cocina por todas partes?

Debido a su diseño envolvente, con lados suaves elevados para brindar apoyo adicional para la cabeza, el cuello y la espalda de la mascota, este tipo de camas acolchadas está pensado para brindarle un mayor descanso y calmar el estrés. Una fórmula que, desde luego, merece la pena probar si nuestra mascota tiene tendencia sufrir ansiedad por separación, porque, además, ahora está rebajada en el catálogo de Amazon en todos tamaños disponibles. ¿Qué opinas de esta con estampado unicornio?

La camita de color unicornio. Amazon

Este modelo, disponible en cuatro tallas, tiene un diseño envolvente con lados suaves elevados que permiten que nuestra mascota esté cómoda y pueda apoyar su cabeza en los laterales. Además, su superficie de felpa suave y su relleno de algodón aún hacen más agradable esa sensación. Asimismo, estos tejidos permiten que el animal esté caliente en invierno y fresco en verano, incluso evita la acumulación de olores. Se puede lavar a máquina y cuenta con una superficie antideslizante para garantizar la seguridad de nuestra mascota.

Y si el color unicornio no es lo vuestro...

Aunque este modelo solo está disponible en esta tonalidad, en el catálogo del gigante del comercio online podemos encontrar otros modelos para adaptarse a nuestros gustos. Por ejemplo, el de Tamowa está disponible en cinco tonalidades: beige, negra, marrón, gris y rosado.

